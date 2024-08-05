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影／對陸出口3年衰退6億美元 許淑華喊話中央籲正視

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華今於縣務會議後回應，我國農業總出口值，因中方禁令出現連年下滑問題，她呼籲中央政府應正視。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今於縣務會議後回應，我國農業總出口值，因中方禁令出現連年下滑問題，她呼籲中央政府應正視。記者賴香珊／攝影

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，我國農業總出口值已出現連2年下滑，原因與近3年對中國大陸出口值衰退逾6億美元有關。對此，南投縣長許淑華今表示，從近年對陸出口衰退數字，可看出執政黨無法有效應對，呼籲政府須正視對陸政策調整，應放下政治立場或由地方政府協助推動，地方都很願意幫忙。

審計部指出，中國大陸自2021年起陸續宣布暫停我方部分農漁產品輸入，而2022年對中國出口值驟減約4.4億美元；2023年再減少逾1.75億美元，近3年共計衰退超過6億美元，即便對日本出口值成長，並開拓其他海外市場，仍無法彌補禁令後減少的外銷缺口，農業總出口值已出現連2年下滑。

對於我國農業總出口值，因中方禁令出現連年下滑，南投縣長許淑華說，從決算報告不難看出，審計部非常憂心整個出口呈現了持續下滑狀態，已達6億美元。而台灣出口的新鮮農特產品無法太遠，大多在東南亞地區，最主要銷售仍是大陸。

但ECFA早收清單，很早以前在立法院時期就不斷在提醒我方執政團隊，一定要提早去做因應，不過中央政府在這方面，大致上就是給出，陸方如果中止早收清單，就會另外再從其他的國家去做銷售，但幾年下來可看出，其實無法有效應對。

許淑華說，從這幾年下來，可以從這些數據明顯感受到，其他國家的銷售遠遠不及，對陸出口衰退所帶來的缺口，因此政府必須正視對中國大陸的政策調整，不管是農業、貿易、體育、觀光等都不該受到政治影響，中央應好好思考找到解方。

如果中央政府無法從其他國家找到銷售點，又面對陸方中止ECFA早收清單，國內生產的農特產品是不可能完全靠政府補助或用內銷來消化掉，最終仍是束手無策，沒辦法因應我國所面臨的出口困境，呼籲立法院強力建議中央要有應對措施。

她也強調，兩岸關係的基礎點仍要看賴清德總統的對陸政策，能不能提出更多作法，而從日前金門衝撞漁船事件，多少也看見雙方露出一些曙光，未再執著提及過失部分，足見能放下政治立場或由地方政府協助推動，地方也很願意來幫忙。

像南投縣，去年由她率團赴陸簽訂MOU，目前也仍持續執行供貨，但現在兩岸貿易狀況，已無法像前總統馬英九政府時期一樣，我方提供什麼，陸方幾乎都能接受；現在就是回歸市場機制，依對岸需求盡量提供，來達到相關貿易數字。

許淑華說，若能透過類似模式來推動兩岸貿易，能夠多爭取一些的管道來推動行銷地方農特產品，幫助我方農民，地方政府很願意持續來進行。而審計部已用嚴謹態度提出報告，請中央各單位考量，就盼中央政府擬定兩岸間的新方向及政策。

南投縣長許淑華今於縣務會議後回應，我國農業總出口值，因中方禁令出現連年下滑問題，她呼籲中央政府應正視。記者賴香珊／攝影
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南投縣長許淑華今於縣務會議後回應，我國農業總出口值，因中方禁令出現連年下滑問題，她呼籲中央政府應正視。記者賴香珊／攝影
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許淑華

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