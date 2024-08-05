迎接七夕 台中捷運與樂成宮推出御守旅遊票套組

迎接七夕到來，台中捷運公司今天宣布，攜手台中樂成宮聯名推出御守旅遊票套組，內含月老御守及中捷七夕版24小時旅遊票，10日七夕當天於捷運市政府站限時限量販售。

10日就是七夕情人節，台中捷運今年首度與網友票選全台最靈驗的月老廟「台中樂成宮」合作，聯名推出御守旅遊票套組，內含月老御守及中捷七夕版24小時旅遊票，並於10日七夕當天於捷運市政府站限時限量販售，再抽七夕小靈籤。

中捷表示，10日至11日在高鐵台中站、市政府站及文心崇德站指定加值售票機，還有機會買到中捷首度推出的限量粉紅色單程票，讓旅客「搭中捷，捷良緣」體驗幸福氛圍。

中捷指出，台中樂成宮有超過270年歷史，供奉的月老星君最特別，除了幫忙牽紅線，據說求復合也很靈驗，中捷今年首度與樂成宮合作推出聯名旅遊票及御守，特別將Q版月老及中捷吉祥物「小綠綠」放上御守，並經樂成宮過香爐祈求月老加持，可保佑情侶幸福長久、單身者快速脫單。

中捷表示，聯名旅遊票的票面則是捷運列車化身為幸福車班，小綠綠牽起紅線，祈願「天賜良緣、長長久久」，不僅極具收藏價值，啟用後24小時內還可無限次搭乘台中捷運。