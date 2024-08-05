迎接七夕 台中捷運與樂成宮推出御守旅遊票套組
迎接七夕到來，台中捷運公司今天宣布，攜手台中樂成宮聯名推出御守旅遊票套組，內含月老御守及中捷七夕版24小時旅遊票，10日七夕當天於捷運市政府站限時限量販售。
10日就是七夕情人節，台中捷運今年首度與網友票選全台最靈驗的月老廟「台中樂成宮」合作，聯名推出御守旅遊票套組，內含月老御守及中捷七夕版24小時旅遊票，並於10日七夕當天於捷運市政府站限時限量販售，再抽七夕小靈籤。
中捷表示，10日至11日在高鐵台中站、市政府站及文心崇德站指定加值售票機，還有機會買到中捷首度推出的限量粉紅色單程票，讓旅客「搭中捷，捷良緣」體驗幸福氛圍。
中捷指出，台中樂成宮有超過270年歷史，供奉的月老星君最特別，除了幫忙牽紅線，據說求復合也很靈驗，中捷今年首度與樂成宮合作推出聯名旅遊票及御守，特別將Q版月老及中捷吉祥物「小綠綠」放上御守，並經樂成宮過香爐祈求月老加持，可保佑情侶幸福長久、單身者快速脫單。
中捷表示，聯名旅遊票的票面則是捷運列車化身為幸福車班，小綠綠牽起紅線，祈願「天賜良緣、長長久久」，不僅極具收藏價值，啟用後24小時內還可無限次搭乘台中捷運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言