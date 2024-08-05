快訊

6招學起來年省15萬！這一項藏「大地雷」 77%青壯年超愛用

奧運攀岩觀賽指南：運動攀岩有哪幾種？怎麼比？

侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

迎接七夕 台中捷運與樂成宮推出御守旅遊票套組

中央社／ 台中5日電

迎接七夕到來，台中捷運公司今天宣布，攜手台中樂成宮聯名推出御守旅遊票套組，內含月老御守及中捷七夕版24小時旅遊票，10日七夕當天於捷運市政府站限時限量販售。

10日就是七夕情人節，台中捷運今年首度與網友票選全台最靈驗的月老廟「台中樂成宮」合作，聯名推出御守旅遊票套組，內含月老御守及中捷七夕版24小時旅遊票，並於10日七夕當天於捷運市政府站限時限量販售，再抽七夕小靈籤。

中捷表示，10日至11日在高鐵台中站、市政府站及文心崇德站指定加值售票機，還有機會買到中捷首度推出的限量粉紅色單程票，讓旅客「搭中捷，捷良緣」體驗幸福氛圍。

中捷指出，台中樂成宮有超過270年歷史，供奉的月老星君最特別，除了幫忙牽紅線，據說求復合也很靈驗，中捷今年首度與樂成宮合作推出聯名旅遊票及御守，特別將Q版月老及中捷吉祥物「小綠綠」放上御守，並經樂成宮過香爐祈求月老加持，可保佑情侶幸福長久、單身者快速脫單。

中捷表示，聯名旅遊票的票面則是捷運列車化身為幸福車班，小綠綠牽起紅線，祈願「天賜良緣、長長久久」，不僅極具收藏價值，啟用後24小時內還可無限次搭乘台中捷運。

七夕 台中捷運 月老

延伸閱讀

2024七夕求姻緣4大妙招！掌握「桃花位」避渣男、脫單「天孫水」如何取？拜月老步驟全解析！

非誠勿擾！彰化無底廟七夕未婚聯誼 月老牽線配成6對

暑假來慈湖看夜水舞光影魅力 8月9日起周末七夕中秋主題秀

搭中捷60萬祖母綠墜飾失而復得 拾獲保全不邀功：謝謝就是最好回報

相關新聞

影／對陸出口3年衰退6億美元 許淑華喊話中央籲正視

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，我國農業總出口值已出現連2年下滑，原因與近3年對中國大陸出口值衰退逾6億美元有關...

后豐大橋接堤南路花1億紓壅塞 楊瓊瓔：可望年底完工

台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程，預定2025年2月11日竣工，目前進度穩定超前，立委楊瓊瑛呼籲施工單位...

大里聯合中心何時蓋未定 民代：重劃區先闢停車場

台中市議員張芬郁今指出，大里的15期大里杙重劃區去年6月竣工，路口原本築起的護欄上周已吊移，道路兩旁已開始有人停車，附近...

預定9月啟用草屯親子公園 遊具標難易度

南投縣政府斥資5000萬元打造草屯親子共融公園，以運動遊憩為主題設計，場內高達3層樓高的貨櫃疊疊樂遊戲主塔，外觀吸睛，且...

中市垃圾費 擴大試辦隨袋徵收

台中市去年產生68萬公噸垃圾，六都最高，近3年每日人均垃圾量從0.46公斤成長到0.66公斤，不減反增；但現有3座焚化爐...

非誠勿擾！彰化無底廟七夕未婚聯誼 月老牽線配成6對

供有月下老人的彰化市無底廟鎮南宮，今天舉辦七夕未婚男女聯誼，男性70位、女性57位，先拜過月老後，展開系列的相見歡、團康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。