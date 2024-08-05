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大里聯合中心何時蓋未定 民代：重劃區先闢停車場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里15期大里杙重畫區去年6月竣工，市議員張芬郁建議「機11（右側藍色區塊）」閒置地闢臨時停車場先利用。圖／台中市政府提供
台中市大里15期大里杙重畫區去年6月竣工，市議員張芬郁建議「機11（右側藍色區塊）」閒置地闢臨時停車場先利用。圖／台中市政府提供

台中市議員張芬郁今指出，大里的15期大里杙重劃區去年6月竣工，路口原本築起的護欄上周已吊移，道路兩旁已開始有人停車，附近居民不必再繞遠路，建議可以把「機11」閒置地闢臨時停車場先利用。

15期大里杙重劃區坐落在大里區舊市區中心，面積6.96公頃，2018年底核定，原規畫用意是要配合大里區聯合行政中心興建畫設機關用地，以改善辦公廳舍老舊、民眾洽公不便及停車空間不足等問題。但興建聯合行政中心一事一再延宕，使得重劃區開發因此停擺。

民政局日前一度表示大里區聯合行政中心不蓋了，但歷經地方民代反彈，質疑政策何時轉彎，又是如何形成？局長吳世瑋近日又改口說「計畫從未改變」，但何時能興建卻又表示「還待溝通協調」。

吳世瑋說，興建規畫因地方意見分歧，致未能凝聚共識外，國發會要求重劃案中需納入5%社宅用地政策也未定案，規畫方向尚須依據政策訂定配合辦理，市府正積極與中央協調整合，待確認後，再進一步辦理後續興建規畫事宜。

張芬郁上午說，大里聯合行政中心興建延宕，要解決問題，就是不能再拖了。重劃區內道路應先通車使用再說，閒置空地也應加快腳步利用，不要浪費多年建設成果，才符合民意需求。像是太平區育賢路「文中2」土地原本閒置，4年前闢建「臨時停車場」後受到市民歡迎，去年市府再擴建第3期臨時停車場，都很受地方歡迎。

張芬郁說，市府改口說行政中心一定會建，但興建時間表卻還有一堆「問號」。大里路「機11」用地緊鄰國光路，如果比照太平育賢路「文中2」模式設停車場，估計可停千輛以上汽、機車。

市府交通局上午說，此建議會與民政、地政兩單位商議之後，並依民意考量再決策。

台中市大里15期大里杙重畫區坐落在大里區舊市區中心，去年6月竣工，道路兩旁已開始有人停車。圖／台中市政府提供
台中市大里15期大里杙重畫區坐落在大里區舊市區中心，去年6月竣工，道路兩旁已開始有人停車。圖／台中市政府提供
台中市15期大里杙重畫區坐落在大里區舊市區中心，面積6.96公頃。圖／台中市政府提供
台中市15期大里杙重畫區坐落在大里區舊市區中心，面積6.96公頃。圖／台中市政府提供

停車場 溝通 重劃區

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