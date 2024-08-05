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預定9月啟用草屯親子公園 遊具標難易度

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣草屯親子共融公園的大型遊戲主塔「貨櫃疊疊樂」達3層樓高，設有多組滑梯，內部須手腳並用才能攀爬登頂。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯親子共融公園的大型遊戲主塔「貨櫃疊疊樂」達3層樓高，設有多組滑梯，內部須手腳並用才能攀爬登頂。記者賴香珊／攝影

南投縣政府斥資5000萬元打造草屯親子共融公園，以運動遊憩為主題設計，場內高達3層樓高的貨櫃疊疊樂遊戲主塔，外觀吸睛，且極富挑戰性，其他設施同樣新奇有趣，並用星星數說明難易度，預定9月下旬啟用。

縣府考量親子遊憩場域缺乏，在2021年名間親子生態園區啟用後，分別於埔里、竹山、草屯覓地建親子公園，其中草屯利用當地植物公園草皮綠地，打造親子遊憩運動公園，去年3月動工。

草屯親子共融公園取名為「草屯酷比親子運動公園」，場內遊具設施多元新穎，其中，色彩繽紛且達3層樓高的大型遊戲主塔「貨櫃疊疊樂」，外部設有多座滑梯、攀爬網、吊床等，內部則相當考驗孩童肌耐力，須手腳並用才能攀爬登頂。

此外，公園還有高低起伏的滑輪賽道，可供滑板、滑步車等使用；還有各式刺激好玩的幼兒組合遊具、共融遊戲轉盤、成人體健設施。

由於草屯親子共融公園的遊具設施有別於一般兒童公園，使用上兼具運動育樂，因此現場告示牌除了清楚標示各項設施位置外，更透過星星數來說明遊具難易度。

親子 貨櫃 運動

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