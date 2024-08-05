中市垃圾費 擴大試辦隨袋徵收

台中市去年產生68萬公噸垃圾，六都最高，近3年每日人均垃圾量從0.46公斤成長到0.66公斤，不減反增；但現有3座焚化爐都老舊，垃圾處理量年年下降。台中市環保局表示，中央將事業單位的生活垃圾納入，中市的垃圾量才變多；將改變目前隨水徵收模式，在5個社區試辦「隨袋徵收」，再評估是否推廣到全市。

根據環境部統計，台中近3年垃圾量逐年增加，從2021年47.7萬公噸、2022年63.2萬公噸、2023年68.1萬公噸，去年六都第一高。反觀新北市2022年垃圾量最高，從去年92.4萬公噸減至2023年的68萬970公噸。

新北市2010年底實施垃圾處理費隨袋徵收以來，看到成效，新北環保局表示，每天垃圾量從2500噸左右降到約1800噸，減逾3成，資源回收率也由31.4%提升至63.1%。

中市環保局解釋，台中近3年生活垃圾量未明顯變多，但中央統計時，將工廠事業單位生活垃圾，納入一般垃圾量，導致人均垃圾量變多。

中市石岡區實施垃圾費隨袋徵收23年，每公升袋子0.3元，垃圾量少3成，資源回收率也從12%提升到73%。市區水湳市場2022年底自辦採用專用垃圾袋，垃圾減量約4成。台中市今年擴大試辦，已有5處社區將參與，暫不使用專用垃圾袋，但定期回報垃圾子車清運垃圾重量，藉此評估處理費的差異。

議員邱愛珊表示，雙北垃圾費隨袋徵收成效好，支持市府推動隨袋徵收的政策，但是不少民眾不知道垃圾處理費是隨水費徵收，還以為會多一筆處理費，她建議市府應加強宣導，早日取得共識。

議員吳佩芸提醒環保局，隨袋徵收能不能確實成功，清潔隊員的人力補充與勞動權益，也是能否順利實施的關鍵之一。

議員曾朝榮則說，垃圾費隨袋徵收立意良善，水湳市場垃圾量降低40％，因市場會把生廚餘分類，不能因為少數人反對而不辦。