快訊

低壓帶接近挾水氣！明起午後雷雨區擴大 颱風是否生成待觀察

公開聲請迴避狀「24小時內遭駁回」 翁曉玲：大法官立場不言而喻

多家銀行拒貸引發寒蟬效應 專家：將衝擊中古屋市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣媽祖祈福文化節 宮廟巡禮集章活動開跑 可兌媽祖紀念禮

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣媽祖祈福文化節之「媽祖廟風華巡禮集章活動」即日起開跑，民眾只要集滿5間以上宮廟印章，可換紀念禮和參加摸彩。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣媽祖祈福文化節之「媽祖廟風華巡禮集章活動」即日起開跑，民眾只要集滿5間以上宮廟印章，可換紀念禮和參加摸彩。圖／彰化縣文化局提供

彰化縣媽祖祈福文化節之「媽祖廟風華巡禮集章活動」即日起開跑，民眾前往13間媽祖廟，可利用手機掃描 QRCode數位集章，或現場索取2024媽祖平安符進行紙本集章，集滿5枚以上印章，可於9月27日至29日在員林福寧宮兌換紀念禮媽祖行李束帶1份，還能參加9月29日媽祖祈福晚會好禮摸彩。

今年彰化縣媽祖祈福文化節由員林福寧宮擔任爐主宮廟，經王惠美縣長擲筊請示媽祖，擇定9月27至29日連續3天在員林福寧宮及員林市街區舉辦，活動包含產業市集及媽祖廟風華巡禮集章活動等，9月29日晚間7點到9點將在圓林大市場（星期三夜市）壓軸舉辦媽祖祈福晚會。

為讓各地民眾更了解彰化縣各媽祖廟的歷史，吸引民眾踏訪彰化縣各媽祖廟，以發揚在地特色、帶動地方繁榮，縣府今年持續辦理廣受好評的「媽祖廟風華巡禮集章活動」，歡迎民眾自即日起至9月29日止，前往員林福寧宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、台灣護聖宮、芬園寶藏寺、二林仁和宮、溪湖福安宮、枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、王功福海宮及芳苑普天宮等13間宮廟，可利用手機掃描宮廟內的活動QRCode進行數位集章，或在13間宮廟索取媽祖平安符進行紙本集章。

今年爐主宮廟員林福寧宮奉祀的媽祖相傳為湄洲二媽，拓墾先民在員林立下根基後，媽祖才輾轉迎到燕霧地區的員林，照護庇蔭燕霧地區的百姓，彰化縣政府邀請民眾相揪來彰化，順遊13間媽祖廟的動人風華，一起拜媽祖、求平安、得好運。

可上活動官網查詢十三間媽祖宮廟介紹

https://www.bocach.gov.tw/mazu/templeintroduction.htm?

彰化縣媽祖祈福文化節之「媽祖廟風華巡禮集章活動」即日起開跑，民眾只要集滿13間媽祖廟中的5間以上印章，可換紀念禮和參加摸彩。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣媽祖祈福文化節之「媽祖廟風華巡禮集章活動」即日起開跑，民眾只要集滿13間媽祖廟中的5間以上印章，可換紀念禮和參加摸彩。圖／彰化縣文化局提供

員林 媽祖

延伸閱讀

拜媽祖遊彰化 13廟風華巡禮集5枚章兌媽祖行李束帶

北市遶境重大車禍 新北宮廟：非出陣頭是協助載送親友

授權書是假的！ 通霄鎮白沙屯拱天宮緊急聲明 不排除提告

影／終於動工了 全台最高媽祖雕像預計後年興建完成

相關新聞

台中東區公所活動未被掛名 2藍綠議員憤而離去

台中市東區公所今舉辦「親子潑水趣」活動，因宣傳布條上只寫立委羅廷瑋及議員林霈涵協辦，漏掉其他藍綠議員，議員李中及陳雅惠質...

彰化縣媽祖祈福文化節 宮廟巡禮集章活動開跑 可兌媽祖紀念禮

彰化縣媽祖祈福文化節之「媽祖廟風華巡禮集章活動」即日起開跑，民眾前往13間媽祖廟，可利用手機掃描 QRCode數位集章，...

非誠勿擾！彰化無底廟七夕未婚聯誼 月老牽線配成6對

供有月下老人的彰化市無底廟鎮南宮，今天舉辦七夕未婚男女聯誼，男性70位、女性57位，先拜過月老後，展開系列的相見歡、團康...

退休布袋戲團主獲模範父親 72歲當村長服務到88歲

彰化縣員林市、永靖鄉等公所今天表揚模範父親，永靖鄉縣級模範父親高齡90歲邱金章原是「永興園掌中劇團」團主，65歲退休，把...

南投草屯親子公園遊具開箱 新奇有趣還附難度表

南投縣政府斥資5000萬元打造草屯親子共融公園，以運動遊憩為主題設計，場內高達3層樓高的貨櫃疊疊樂遊戲主塔，外觀吸睛，且...

中市豐富專案二期一坪15.8萬 地主自救會盼改住商混合

台中市政府開發豐原區「豐富專案」，也將對面豐原文5用地變更為第16期市地重劃，即豐富專案二期，規劃為運動產業專區。地主成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。