彰化縣媽祖祈福文化節 宮廟巡禮集章活動開跑 可兌媽祖紀念禮

彰化縣媽祖祈福文化節之「媽祖廟風華巡禮集章活動」即日起開跑，民眾前往13間媽祖廟，可利用手機掃描 QRCode數位集章，或現場索取2024媽祖平安符進行紙本集章，集滿5枚以上印章，可於9月27日至29日在員林福寧宮兌換紀念禮媽祖行李束帶1份，還能參加9月29日媽祖祈福晚會好禮摸彩。

今年彰化縣媽祖祈福文化節由員林福寧宮擔任爐主宮廟，經王惠美縣長擲筊請示媽祖，擇定9月27至29日連續3天在員林福寧宮及員林市街區舉辦，活動包含產業市集及媽祖廟風華巡禮集章活動等，9月29日晚間7點到9點將在圓林大市場（星期三夜市）壓軸舉辦媽祖祈福晚會。

為讓各地民眾更了解彰化縣各媽祖廟的歷史，吸引民眾踏訪彰化縣各媽祖廟，以發揚在地特色、帶動地方繁榮，縣府今年持續辦理廣受好評的「媽祖廟風華巡禮集章活動」，歡迎民眾自即日起至9月29日止，前往員林福寧宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、台灣護聖宮、芬園寶藏寺、二林仁和宮、溪湖福安宮、枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、王功福海宮及芳苑普天宮等13間宮廟，可利用手機掃描宮廟內的活動QRCode進行數位集章，或在13間宮廟索取媽祖平安符進行紙本集章。

今年爐主宮廟員林福寧宮奉祀的媽祖相傳為湄洲二媽，拓墾先民在員林立下根基後，媽祖才輾轉迎到燕霧地區的員林，照護庇蔭燕霧地區的百姓，彰化縣政府邀請民眾相揪來彰化，順遊13間媽祖廟的動人風華，一起拜媽祖、求平安、得好運。

可上活動官網查詢十三間媽祖宮廟介紹