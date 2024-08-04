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非誠勿擾！彰化無底廟七夕未婚聯誼 月老牽線配成6對

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市無底廟鎮南宮，今天舉辦七夕未婚男女聯誼，男性70位、女性57位，經過一天相見歡、團康等活動，拉近距離，共有6對配對成功。 圖／鎮南宮提供
彰化市無底廟鎮南宮，今天舉辦七夕未婚男女聯誼，男性70位、女性57位，經過一天相見歡、團康等活動，拉近距離，共有6對配對成功。 圖／鎮南宮提供

供有月下老人的彰化市無底廟鎮南宮，今天舉辦七夕未婚男女聯誼，男性70位、女性57位，先拜過月老後，展開系列的相見歡、團康等活動，拉近距離，經過一天交誼，共6對配對成功

鎮南宮舉辦未婚聯誼已有20多人，今年如同以往，規畫接受男女各50人報名，根據以往經驗，女性也都是報名不足，但今年採取線上報名，男性及女性都遠遠超過預定人數，經過篩選，今天計有男性70位、女性57位參加，有的來自北部，碩士學歷以上甚多，職業則不乏科技公司外，還有台鐵副站長、水利署助理工程師等。

鎮南宮總幹事許世承說，今天參加未婚聯誼的男女，在活動前先拜鎮南宮月下老人，求得姻緣線，期待有好采頭。隨後，則是透過個人的表現，原本有些害羞，經過協辦單位救國團彰化縣工青三隊安排，透過聊天、團康、手牽手等活動，互相熟悉，進而拉近距離，激出火花，最後成功6對配對成功。

許世承說，所有參加的男女，都獲贈彰化社頭出產的土鳳梨酥，至於成功配對的6對另有特別的禮物，男性是炒鍋，女性是燜鍋，希望他們透過烹調的互動，以後持續做出好菜，結成良偶。

許世承也希望參加未婚聯誼的男女，有著月老的姻緣線，能持續連絡，給自己及對方一個機會，也期待能修成正果，帶著米糕、麻油雞來答謝月下老人。

彰化市無底廟鎮南宮，今天舉辦七夕未婚男女聯誼，男性70位、女性57位，經過一天相見歡、團康等活動，拉近距離，共有6對配對成功。 圖／鎮南宮提供
彰化市無底廟鎮南宮，今天舉辦七夕未婚男女聯誼，男性70位、女性57位，經過一天相見歡、團康等活動，拉近距離，共有6對配對成功。 圖／鎮南宮提供

成功 聯誼

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