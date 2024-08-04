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台中東區公所活動未被掛名 2藍綠議員憤而離去
台中市東區公所今舉辦「親子潑水趣」活動，因宣傳布條上只寫立委羅廷瑋及議員林霈涵協辦，漏掉其他藍綠議員，議員李中及陳雅惠質疑區公所「拿公帑辦活動，獨厚特定對象」，憤而離去。
東區區長吳忠聖說，之前發現有問題後，現場發送的宣傳單已經改正，將東、南區議員都列入，不料現場宣傳布條仍未修正，因活動現場是里辦公室人員掛的布條，他到場發現，也要求馬上拆除，也會向2位議員道歉說明。
民進黨議員陳雅惠說，第一次看到地方群組轉貼宣傳海報，就向民政局反映，區公所就將她列入；第二次則是國民黨議員李中發現，再度反映，才將當地四位藍綠議員一起掛名，沒想到，到了現場活動布條還是第一個版本，只有立委羅廷瑋與國民黨議員林霈涵掛名。
李中指出，市府用公家經費辦活動，應一視同仁，不能獨厚某些民代。市長盧秀燕三令五申要求市府必須「行政中立」，但地方基層單位還是出現這種狀況，匪夷所思。
陳雅惠表示，市府去年10月在台中國小活動中心舉辦「112年區里特色暨空氣汙染防治宣導活動」，現場播放「當選」歌曲，現場還高喊國民黨立委參選人「凍蒜」，明顯違反行政中立，經多位議員質詢，當時市長盧秀燕即表示「下不為例」，聲稱會要求相關單位檢討，結果現在又發生。
民政局長吳世瑋表示，活動前民政局也發現活動宣傳單有問題，即要求區公所修正，沒想到宣傳布條卻沒改，已要求區長要向2位議員道歉說明。
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