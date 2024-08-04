南投草屯親子公園遊具開箱 新奇有趣還附難度表
南投縣政府斥資5000萬元打造草屯親子共融公園，以運動遊憩為主題設計，場內高達3層樓高的貨櫃疊疊樂遊戲主塔，外觀吸睛，且極富挑戰性，其他設施同樣新奇有趣，並用星星數來說明難易度，近期已竣工待驗收，預計9月下旬啟用。
縣府考量縣內親子遊憩場域缺乏，於2021年名間親子生態園區啟用後，分別於埔里、竹山、草屯覓地興建親子公園，其中草屯利用當地植物公園草皮綠地，斥資5000萬元現地打造親子共融遊憩運動公園，去年3月動工，近期竣工待驗收。
草屯親子共融公園已取名為「草屯酷比親子運動公園」，場內遊具設施多元新穎，其中，色彩繽紛且達3層樓高的大型遊戲主塔「貨櫃疊疊樂」，其外部設有多座滑梯、攀爬網、吊床等，內部則相當考驗孩童肌耐力，須手腳並用才能攀爬登頂。
此外，公園內還有高低起伏的滑輪賽道，可供滑板、滑步車等使用；還有旋轉棒、衝浪板、旋轉超新星、土星旋轉木馬，及如蟒蛇般的擺盪大索、彈跳床，感受旋轉、搖晃或保持平衡等刺激，並有幼兒組合遊具、共融遊戲轉盤、成人體健設施。
由於，草屯親子共融公園內的遊具設施，有別於一般兒童公園，使用上兼具運動育樂，因此現場告示牌，除了清楚標示各項設施位置外，更透過星星數來說明遊具難易度，讓大小朋友相當期待，就盼公部門能盡早開放，供民眾使用遊憩。
南投縣政府表示，草屯親子共融公園近日已報竣工，後續將進入驗收完工階段，目前已設置設施使用告示牌，待建設處完成驗收將移交教育處管理，待教育處接管並研擬相關管理措施，預計9月下旬啟用，屆時盼民眾遵守規範，以維護安全。
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