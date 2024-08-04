中市豐富專案二期一坪15.8萬 地主自救會盼改住商混合

台中市政府開發豐原區「豐富專案」，也將對面豐原文5用地變更為第16期市地重劃，即豐富專案二期，規劃為運動產業專區。地主成立自救會，強調劃為產業園區地價僅15.8萬，要求市府劃為住商混合區，提高地價。議員謝志忠表示，豐原區中正路「肉地」設工業區不合時宜，地價根本「不食人間煙火」。市府表示，調查地主意見僅45%同意，暫不啟動重劃。

豐原16期市地重劃區居民自救會向議員謝志忠陳情，地主黃國雄表示，這塊地之前被劃為文5用地，40年才鬆綁，現又劃為產業園區，地價過低，非常不合理。

自救會召集人賴進輝說，豐富專案一期是亞洲大學綜合醫院及運動園區，二期規劃為產業專用區，形同工業區，一坪僅15.8萬元，與豐富專案毗鄰土地一坪標出上百萬元，差了6倍。

另，自救會表明不反對重劃，但地主要求劃為住宅區、商業區或住商混合區，以提高土地價格。目前該區多是工廠兼住家，重劃後發回的土地不多，而豐原區公寓價格一坪上看50萬元，地主無法再購屋遷居或建廠。

謝志忠指出，豐原區中正路屬精華地帶，劃設產業園區「不合時宜」，土地一坪15.8萬元更「不食人間煙火」，他要求市府相關單位調整土地分區。