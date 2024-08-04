中市豐富專案二期一坪15.8萬 地主自救會盼改住商混合
台中市政府開發豐原區「豐富專案」，也將對面豐原文5用地變更為第16期市地重劃，即豐富專案二期，規劃為運動產業專區。地主成立自救會，強調劃為產業園區地價僅15.8萬，要求市府劃為住商混合區，提高地價。議員謝志忠表示，豐原區中正路「肉地」設工業區不合時宜，地價根本「不食人間煙火」。市府表示，調查地主意見僅45%同意，暫不啟動重劃。
豐原16期市地重劃區居民自救會向議員謝志忠陳情，地主黃國雄表示，這塊地之前被劃為文5用地，40年才鬆綁，現又劃為產業園區，地價過低，非常不合理。
自救會召集人賴進輝說，豐富專案一期是亞洲大學綜合醫院及運動園區，二期規劃為產業專用區，形同工業區，一坪僅15.8萬元，與豐富專案毗鄰土地一坪標出上百萬元，差了6倍。
另，自救會表明不反對重劃，但地主要求劃為住宅區、商業區或住商混合區，以提高土地價格。目前該區多是工廠兼住家，重劃後發回的土地不多，而豐原區公寓價格一坪上看50萬元，地主無法再購屋遷居或建廠。
謝志忠指出，豐原區中正路屬精華地帶，劃設產業園區「不合時宜」，土地一坪15.8萬元更「不食人間煙火」，他要求市府相關單位調整土地分區。
台中市政府地政局說明，台中市第16期市地重劃區是按都市計畫委員會審議通過的都市計畫細部計畫案辦理，依市地重劃實施辦法，今年1月27日召開區內土地所有權人座談會，初步統計土地所有權人負擔比例未達45%。地政局今年3月27日函調土地所有權人同意情形，仍持續調查中，市府定會尊重地主意願。地主如對土地分區有意見，地政局會反映給都發局，因此案是經過市府都委會審議，如須由都發單位依規定辦理後續事宜。
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