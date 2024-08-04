中市府促銷梨山水蜜桃 300顆銅板價促銷

正值水蜜桃產季，台中市農業局在太平區馬卡龍公園舉辦舉辦促銷特賣活動，1棵水蜜桃只要新台幣10元促銷，限量300顆；民眾穿著粉色衣服還可免費兌換1顆水蜜桃。

台中市農業局3、4日在太平區馬卡龍公園舉辦「桃界愛馬仕、精品蜜桃in梨山」活動，行銷梨山水蜜桃，吸引許多民眾參加，昨天600斤水蜜桃不到1小時完售，今天下午持續舉辦特賣。

農業局透過文字稿表示，颱風凱米過後，消費者憂心水蜜桃品質受影響，透過舉辦促銷活動，讓消費者現場挑選水蜜桃。現場更推出限量優惠，梨山水蜜桃每顆只要10元銅板價，限量300顆。

此外，還舉辦桃王競標活動，市價超過千元的5顆裝的水蜜桃禮盒，以1元起標，有民眾昨天幸運以500元標到。另外還有高達4米的裝置藝術，1米的水蜜桃氣球滾動競賽，以及水蜜桃食農教育闖關活動，完成任務者可免費獲得限量的梨山水蜜桃泡芙。

農業局表示，梨山地區為台灣高海拔水蜜桃的主要產區，栽培面積計234公頃，年產量約2246公噸，因日夜溫差大加上乾淨的水源，有利於水蜜桃累積糖分，產出的水蜜桃皮薄、果肉豐富且細緻多汁，每年產期約從6月下旬至8月中旬。