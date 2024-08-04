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拜媽祖遊彰化 13廟風華巡禮集5枚章兌媽祖行李束帶

中央社／ 彰化4日電

彰化縣媽祖祈福文化節將於9月27日至29日登場，為吸引民眾遊彰化，即日起展開媽祖廟風華巡禮集章活動，只要前往縣內13間媽祖廟集滿5枚印章，即可兌換媽祖行李束帶。

彰化縣政府文化局今天發布新聞稿表示，今年彰化縣媽祖祈福文化節由員林福寧宮擔任爐主宮廟，擇定9月27日至29日在員林福寧宮及員林市街區舉辦；另外，還有產業市集、媽祖廟風華巡禮集章等活動，29日晚間7時至9時在圓林大市場舉行媽祖祈福晚會。

文化局指出，為讓民眾了解各媽祖廟歷史，並吸引民眾實際踏訪，縣府發起媽祖廟風華巡禮集章活動，民眾9月29日前可利用手機掃描宮廟內的活動QR Code數位集章，也可索取2024媽祖平安符進行紙本集章。

民眾只要集滿5枚印章，即可於9月27日至29日到員林福寧宮兌換媽祖行李束帶及媽祖祈福晚會摸彩券。

13間媽祖廟包括員林福寧宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、台灣護聖宮、芬園寶藏寺、二林仁和宮、溪湖福安宮、枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、王功福海宮及芳苑普天宮。

員林 媽祖

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