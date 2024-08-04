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彰化「福榕宮」應援「石龍宮」 日嗑千碗泡麵快不夠吃

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供

以拜泡麵出名的南投中寮「石龍宮」本月1日凌晨遭祝融之災，很多人沒泡麵吃，轉向同樣供應民眾吃泡麵的彰化縣芬園鄉「福榕宮」。「福榕宮」副主委許池沼說，從昨天到今天上午，來「福榕宮」吃泡麵的民眾多出3成，甚多搭遊覽車前來，每天吃掉上千碗泡麵，雖然也有信眾奉獻泡麵，但「庫存」已略見吃緊。

位在彰化縣芬園鄉大竹村的「福榕宮」主祀福德正神，前臨知名的縣道139線，是往來彰化、南投的重要道路外，更是自行車、重機族及超跑馳騁、追風的休閒道路，再往南投方向，則有微熱山丘等景點，「福榕宮」成為中途「補給站」。6年前，他考量到很多民眾運動經過後，都會肚子餓，廟方決定免費供應泡麵給民眾吃，民眾也可以隨喜添油香買泡麵。

與彰化芬園「福榕宮」相距約20公里的南投中寮「石龍宮」，也是以拜泡麵有名，吸引很多人前往吃泡麵，「石龍宮」卻在本月1日凌晨遭祝融之災，許多人沒泡麵可吃，「福榕宮」副主委許池沼慨然表示，若是「石龍宮」信眾或一般民眾沒泡麵吃，「福榕宮」會準備更多泡麵，歡迎前來吃泡麵。

許池沼說，果然從昨天及今天兩天假日，「福榕宮」增加約2成前往吃泡麵的民眾，不僅停車場停滿，今天上午還來了3、4 輛遊覽車，廟內滿滿人潮大啖泡麵，甚至擠到沒地方坐。他說，過去假日每天約供應800碗泡麵，這兩天每天都超過千碗，讓廟方人員忙得不可開交。

許池沼說，廟方拿出庫存，無限供應吃泡麵，也有很多民眾奉獻泡麵，泡麵供應可以打平，但也略見困窘，由 於廟方供應的泡麵，平時也供應給弱勢家庭飽餐，希望能有更多民眾前來拜土地公，大啖泡麵之餘，盡可能隨喜添油香買泡麵，一箱12碗是250元，讓善得以循環。

彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，人多到沒地方坐，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，人多到沒地方坐，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，也有不少人奉獻泡麵。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，也有不少人奉獻泡麵。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供
彰化縣芬園鄉「福榕宮」連兩天湧來吃泡麵民眾，比以往假日高出3成，每天吃掉上千碗泡麵，廟方的庫存略見困窘。圖／許池沼提供

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