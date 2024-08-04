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行人騎士烈日下等號誌苦 民代要求檢討等候時間

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中即時報導
台中市台灣大道、民權路和公益路口，等候號誌時間近3分鐘。圖／陳俞融提供
台中市台灣大道、民權路和公益路口，等候號誌時間近3分鐘。圖／陳俞融提供

夏日氣溫創新高，氣象署上個月發布的高溫資訊，台中經常有破36度以上高溫，且體感溫度達40度以上已成常態，紫外線指數也處於過量級別。市議員陳俞融指出，在這樣的高溫環境下，許多紅燈等待秒數通常超過90秒，甚至有高達162秒，將近3分鐘的等待時間，機車騎士行人被迫在無遮蔽的路口久候，無疑是一種煎熬，中暑風險大增，也十分不友善。

陳俞融說，台中市交通號誌數量高達6515處，為六都第一。交通局在其中113處引入智慧化動態號誌系統，依路段車流量、旅行時間及行駛速率，適時調整路口號誌時制，期望達到減少用路人停等紅燈效果。但這個數量跟全整體交通號誌數量比起來，比例非常低，僅佔1.7%，收效甚微，造成許多大路口仍然需要等長時間的紅燈。

她說，以台灣大道與公益路民權路口為例，行人和機車騎士需在烈日下苦等近3分鐘約162秒才能通行，而陳平路中清路口的情況也相同，等待時間高達154秒。這些路口缺乏遮蔽設施，迫使市民在炎炎烈日下長時間暴露，大大增加了中暑的風險。有機車騎士形容，騎車等紅燈，曬3秒就有灼痛感，隨便就達38度，整個城市像是一座烤箱。

陳俞融說，台北市2019年就已經開始實施夏日減紅燈秒數專案，今年夏天已經在740處路口縮短了紅燈秒數。高雄市也正在推動部分號誌紅燈縮短30秒的措施。台中市在這方面似乎毫無作為，根本慢半拍。

她建議市府，全面檢討並縮短在炎熱季節時的紅燈等待時間，並應加速智慧化動態號誌系統的普及，且評估於主要路口增設遮陽設施，保護等候的行人和機車騎士，為台中市民打造一個更安全、更舒適的交通環境。

交通局長葉昭甫說，考量行人和機車騎士免於過於曝曬的想法非常好，台中市亦持續在做，但因為同時也須考量車流的需求，因此經常是兩難的局面。台北市因行人時相最長達240秒，比台中的180秒多很多，所以智慧化動態號誌系統設置的也多。不過，台中市也會針對百貨公司附近等人潮多的地點，再持續檢討。

交通局說，台中市主要幹道在交通尖峰時段為了有效紓解車流，號誌周期以180、150或120秒為規畫原則，離峰時段再依據交通流量調降號誌周期秒數，減少行人、車輛等候紅燈時間，並依據路口交通量、道路條件等設定最短綠燈時間，以確保行人安全通過路口。

考量夏季氣候炎熱，交通局表示，將持續觀察長週期路口車流特性、行人穿越需求、道路幾何特性、幹道連鎖，評估縮短號誌週期或調整紅綠燈秒數可行性。

台中市中清路、陳平路口等候號誌時間亦長。圖／陳俞融提供
台中市中清路、陳平路口等候號誌時間亦長。圖／陳俞融提供

台中市 機車騎士 行人

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