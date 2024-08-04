台中苦等162秒紅燈恐熱中暑 市府評估調整

氣溫創新高，台中市交通號誌紅燈等待多數超過90秒，還有高達162秒，市議員陳俞融憂心騎士與路人在無遮蔽的路口久候，恐有熱中暑風險，交通局將評估縮短號誌週期調整秒數可能性。

民進黨台中市議員陳俞融今天告訴媒體指出，台中交通號誌數量高達6515處，六都第一，許多紅燈等待秒數超過90秒，還有高達162秒，機車騎士和行人在無遮蔽的路口久候，中暑風險大增。

陳俞融說，交通局雖引入智慧化動態號誌系統，依路段車流量、旅行時間及行駛速率，適時調整路口號誌時，期望達到減少用路人停等紅燈效果。目前全市有113處，跟全台中交通號誌數量比起來，比例非常低，僅占1.7%。

她舉例，台灣大道與公益路民權路口，行人和機車騎士需等162秒才能通行，陳平路中清路口也要等待154秒。王姓騎士表示，騎車等紅燈，太陽曬3秒就有灼痛感，整個城市像是一座烤箱。

陳俞融指出，台北市2019年已實施夏日減紅燈秒數專案，今年夏天在740處路口縮短紅燈秒數。高雄市也推動部分號誌紅燈縮短30秒措施。台中市卻慢半拍，市府應檢討並縮短在炎熱季節的紅燈等待時間，加速智慧化動態號誌系統普及，評估主要路口增設遮陽設施。

台中市政府交通局透過文字稿說明，台中市主要幹道在交通尖峰時段為有效紓解車流，號誌週期以180、150或120秒為規劃原則，離峰時段依據交通流量調降號誌週期秒數，減少行人、車輛等候紅燈時間，依據路口交通量、道路條件等設定最短綠燈時間，以確保行人安全通過路口。

交通局表示，將持續觀察長週期路口車流特性、行人穿越需求、道路幾何特性、幹道連鎖，評估縮短號誌週期或調整紅綠燈秒數可行性。