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亞果投資台中 將設國際遊艇碼頭

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

亞果遊艇集團已在高雄、澎湖和台南建置遊艇碼頭，該集團再斥資10億元在台中港建置國際遊艇碼頭，昨與台中港務公司簽約。交通部長李孟諺表示，遊艇碼頭將有飯店、遊艇學校和維修中心，將是集遊艇休憩、海洋教育及藝術親子遊樂功能於一體的「台中國際遊艇港」，吸引更多國內外遊客體驗海洋的魅力。

這座遊艇碼頭總面積約10萬7798 平方公尺，斥資逾10億元，開發期程約5年，租賃期30年，可優先續租20年。李孟諺說，台灣目前高雄港有遊艇碼頭，北部也要籌設，台中港的遊艇碼頭更是重要據點，將來遊客到台中港不只看船，也能購物、搭遊艇，體驗海洋生態。

李孟諺表示，台灣消費力強，全台去年賣出1300輛千萬超跑，占全世界10分之1，購買力不可小覷，這也讓新成立的遊艇園區能創造商機和就業機會。

亞果遊艇董事長侯佑霖表示，10年內已逐步建設澎湖、台南和高雄三處遊艇碼頭，昨天加碼投資台中港碼頭，加上即將啟動的台北遊艇碼頭，將可串連台灣西部碼頭據點，實現台灣藍海公路的藍圖。

台灣遊艇及帆船數量持續增加，想取得遊艇駕照的民眾也愈來愈多，對遊艇及帆船專屬泊位需求也日益增加，為填補中部地區專業遊艇碼頭的空白，亞果遊艇此次投資台中港遊艇碼頭，有利提高台灣船艇普及率。據了解，這幾座企業投資的遊艇碼頭只供加入會員的遊艇主停泊，未來視業者規畫，決定是否開放一般民眾搭乘。

台中國際遊艇碼頭水域將提供101席泊位，可停放40呎到125呎的各型遊艇。該碼頭也將建設遊艇大街商場，與OUTLET連結，融合遊艇休閒、海洋教育、藝術親子遊憩、遊艇碼頭服務等多元功能，打造中台灣的國際遊艇門戶。

李孟諺 碼頭 遊艇

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