快訊

奧運拳擊／陳念琴5：0晉級4強 拳擊隊保底雙牌創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投青年宅一期完工 市價8折讓售

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣首期青年宅昨天落成，縣長許淑華同時動工興建第二期，提供更多青年住宅，減少購屋負擔。圖／南投縣政府提供
南投縣首期青年宅昨天落成，縣長許淑華同時動工興建第二期，提供更多青年住宅，減少購屋負擔。圖／南投縣政府提供

南投縣青年宅第1期昨天落成，縣長許淑華同步舉辦第2期青年宅動土，草屯、竹山青年宅計畫也將啟動。縣府表示，首期青年宅落成後，將通知中籤人看屋、選屋及簽約，只要自備50萬頭期款，就能完成交屋，一圓成家夢。

國內房價居高不下，南投縣屬於大台中生活圈，台中房價高漲外溢，帶動南投房價水漲船高，去年第4季南投房價所得比高達9.78倍，位居全台第4名，南投縣民不吃不喝，9.78年才能買房。

首期青年宅位於南投市文化路，共有45戶，縣府以市價8折讓售，三房總價680萬元、四房總價800萬元起，昨天落成啟用。許淑華和立委游顥、地方議員共同見證，還一起參觀三房實品屋，看見舒適的客廳沙發，忍不住體驗「住新厝」，肯定青年宅興建品質和環境。

許淑華同步舉辦第2期青年宅動土儀式，許淑華說，青年住宅由縣府自地自建，過程嚴格把關，第2期將興建3棟大樓共55戶，包括2房6戶、3房41戶、4房8戶，一樓公共空間設有交誼廳、親子空間及健身房，預計最快明年底完工。

縣府表示，草屯親子公園、竹山竹夢公園2處青年住宅，正加緊規畫設計，提供更多青年宅給返鄉和留鄉青年，減少購屋負擔；她會帶領縣府團隊打造宜居城市環境，除了「出售型」青年住宅，再搭配中央「出租型」社會宅，落實居住正義。

縣府表示，為吸引青年返鄉安居樂業，將加大力度，擴大興建產業園區，增加就業機會，讓青年在南投安心打拚，實現全齡宜居目標。

南投縣 許淑華 青年住宅

延伸閱讀

南投市青年宅第一期完工 自備50萬元即可入厝一圓成家夢

盧秀燕挑戰2028？許淑華：盧會以市政展現能力和魅力

全台最美休息站！埔里「日月町複合式商場」盛大開幕

斥資6億！南投草屯投14線動土拓寬 2026年完工

相關新聞

苦等12年 大安媽祖雕像動工

等了12年、歷經3任市長，台中大安媽祖園區的媽祖雕像昨天開工，台中市長盧秀燕、市政顧問蔡壁如等人共同出席。盧秀燕說，她選...

廣角鏡／苗栗通霄神社「社務所」 啟動修復

苗栗縣歷史建築通霄神社的「社務所」修復計畫延宕多年，在排除占住爭議後，順利完成規畫設計案的發包作業，預計年底前完成。縣府...

南投青年宅一期完工 市價8折讓售

南投縣青年宅第1期昨天落成，縣長許淑華同步舉辦第2期青年宅動土，草屯、竹山青年宅計畫也將啟動。縣府表示，首期青年宅落成後...

亞果投資台中 將設國際遊艇碼頭

亞果遊艇集團已在高雄、澎湖和台南建置遊艇碼頭，該集團再斥資10億元在台中港建置國際遊艇碼頭，昨與台中港務公司簽約。交通部...

整棟樓全黑！台中知名餐廳晚間突停電爆熱、食客紛離席 台電搶修中

台中市公益路知名的喜味香餐廳附近一帶店家今晚八時許突然停電，當時還在營業的喜味香餐廳因包廂和廚房斷電，冷氣全失，客人無法...

表揚模範父親想到自己 彰縣長王惠美籲孝順要及時

一年一度父親節即將來臨，彰化縣政府今表揚38名縣級模範父親，最高齡是當過半世紀鄰長的91歲蔡長庚，75歲退休教師謝義隆二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。