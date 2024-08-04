南投青年宅一期完工 市價8折讓售

南投縣青年宅第1期昨天落成，縣長許淑華同步舉辦第2期青年宅動土，草屯、竹山青年宅計畫也將啟動。縣府表示，首期青年宅落成後，將通知中籤人看屋、選屋及簽約，只要自備50萬頭期款，就能完成交屋，一圓成家夢。

國內房價居高不下，南投縣屬於大台中生活圈，台中房價高漲外溢，帶動南投房價水漲船高，去年第4季南投房價所得比高達9.78倍，位居全台第4名，南投縣民不吃不喝，9.78年才能買房。

首期青年宅位於南投市文化路，共有45戶，縣府以市價8折讓售，三房總價680萬元、四房總價800萬元起，昨天落成啟用。許淑華和立委游顥、地方議員共同見證，還一起參觀三房實品屋，看見舒適的客廳沙發，忍不住體驗「住新厝」，肯定青年宅興建品質和環境。

許淑華同步舉辦第2期青年宅動土儀式，許淑華說，青年住宅由縣府自地自建，過程嚴格把關，第2期將興建3棟大樓共55戶，包括2房6戶、3房41戶、4房8戶，一樓公共空間設有交誼廳、親子空間及健身房，預計最快明年底完工。

縣府表示，草屯親子公園、竹山竹夢公園2處青年住宅，正加緊規畫設計，提供更多青年宅給返鄉和留鄉青年，減少購屋負擔；她會帶領縣府團隊打造宜居城市環境，除了「出售型」青年住宅，再搭配中央「出租型」社會宅，落實居住正義。

縣府表示，為吸引青年返鄉安居樂業，將加大力度，擴大興建產業園區，增加就業機會，讓青年在南投安心打拚，實現全齡宜居目標。