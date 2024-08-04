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苦等12年 大安媽祖雕像動工

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
等了12年、歷經3任市長，台中大安媽祖園區媽祖雕像昨天終於動工，雕像高30公尺，連同基座高達53.6公尺（模擬圖）。記者黃仲裕／攝影
等了12年、歷經3任市長，台中大安媽祖園區媽祖雕像昨天終於動工，雕像高30公尺，連同基座高達53.6公尺（模擬圖）。記者黃仲裕／攝影

等了12年、歷經3任市長，台中大安媽祖園區的媽祖雕像昨天開工，台中市長盧秀燕、市政顧問蔡壁如等人共同出席。盧秀燕說，她選市長時曾拜媽祖，「媽祖對她有期待」，當選後一定要幫海線人圓夢。這座雕像以花崗石打造，高30公尺，加上基座為53.6公尺，為全台最高媽祖雕像，預計2026年7月完工。

大安媽祖園區早在前市長胡志強任內規畫，前市長林佳龍任內興建基座，但基座上方的媽祖雕像始終無法拍板。盧秀燕昨天說，海線民眾希望蓋座全台最高媽祖雕像，守護地方，10多年來無法如願，前市長胡志強、林佳龍很努力，但都沒完成。

盧秀燕說，她競選市長時，很多人說她選不上，她當時拜媽祖，媽祖對她有期待，她如果當選，一定要幫海線人完成心願，她當選後編預算送議會，但沒通過，後來興富發文化藝術基金願意捐贈，市府也擲筊請示，雕像的材質、面貌與高度，都由媽祖決定。

台中市觀旅局表示，媽祖雕像由藝術家柯建華設計，雕像主體以花崗石打造，高度達30公尺，樣貌參考鎮瀾宮二媽林默雕像，依據天后封號頭戴九條垂珠后冠，雕像腳踏海浪，手執如意面向大海，守望台中海線。

議員李文傑表示，媽祖雕像完工後，將成為海線新地標，能吸引外地遊客，媽祖文化園區正在招商，希望市府加速，可帶動海線發展。出席開工典禮的地方老婦說，她住了50多年，終於看到媽祖雕像動工，希望為大安帶來發展，年輕人不必到外地就業；另名老翁說，光靠一座雕像幫助有限，應該整體開發，吸引觀光客。

中市府同步推出「2024台中海洋觀光季」，即日起至9月8日每周六、日，將媽祖園區打造成海洋樂園，有可愛海洋生物地景藝術，還有高達12公尺的竹編鯨魚藝術。觀旅局長陳美秀表示，媽祖文化園區正辦理促參招商，已正式上網公告，預計於9月底30日截止收件。

媽祖 盧秀燕

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