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表揚模範父親想到自己 彰縣長王惠美籲孝順要及時

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
今年彰化縣政府表揚模範父親，最高齡的蔡長庚一家和樂美滿。記者簡慧珍／攝影
今年彰化縣政府表揚模範父親，最高齡的蔡長庚一家和樂美滿。記者簡慧珍／攝影

一年一度父親節即將來臨，彰化縣政府今表揚38名縣級模範父親，最高齡是當過半世紀鄰長的91歲蔡長庚，75歲退休教師謝義隆二度當選模範父親，縣長王惠美提醒陪伴出席的子女要及時盡孝，不然像她想盡孝但「爸爸已經不在」。

彰化縣26鄉鎮市都推舉模範父親，加上社團推薦，合計38人，今在花壇鄉全國麗園大飯店接受縣政府表揚和致贈牌匾、禮物、向日葵。縣長王惠美說，相對於母親，父愛顯得內斂，能被推薦到縣級被表揚的模範父親背後都有很感人的故事，縣政府希望透過表揚把模範父親的人生奮鬥故事讓更多人知道「「爸愛無敵」。

今年最高齡模範父親是溪湖鎮大竹里91歲蔡長庚，曾任50年鄰長和社區環保志工，因經歷過台灣物質最匱乏年代，生活克勤克儉，並認為「言教不如身教」，教導孩子待人處事都要溫和，此生很感謝妻子蔡黃雪梨與他共同教養子女有成。蔡長庚的女婿女婿陳和錠表示，岳父和岳母努力持家，岳父當鄰長風評很好，是年輕一輩的模範。

北斗鎮退休教師謝義隆在職期間指導學校桌球隊得到縣長盃冠軍、曾獲第十二屆「樹人獎」優良教師楷模，退休後到彰化縣少年輔導委員會、彰化地方法院觀護人、台灣彰化少年輔導院等團體機構當志工，也在社區當健康氣功志工、社區廟宇志工，現為日照中心志工老師，2021年當選國防部軍備局「模範父親」，今第二次當選模範父親，被認為實至名歸。

王惠美感性的說，父親是家庭的最大靠山，總是對子女默默付出關愛，希望為人子女者「愛要及時，孝順也要及時。」要用實際行動表達對父親的感恩之情，像她想表達，她的父親王福入（鹿港鎮故鎮長）已不在。

子女 父親節 王惠美

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