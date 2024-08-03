趣味競賽全鄉報名、才藝表演缺三社區 彰化永靖明年改競賽

彰化縣永靖鄉有24村，鄉公所今首度二合一舉辦社區才藝表演暨趣味競賽，才藝表演21村報名，趣味競賽各村都組隊報名，幾乎擠滿國立永靖高工學生活動中心，鄉公所決定明年社區才藝表演改為競賽，鼓勵鄉民培養才藝豐富生活。

永靖鄉與花鄉田尾相鄰，永靖被稱作苗木之鄉，園藝景觀產業和農業都很發達，鄉公所希望鄉民經營農業之餘也能多參與社區事務，今以社區為主體舉辦二合一的活動，逾550人參加。

上午社區才藝表演，湳墘社區派出薩克斯風隊，6名樂手個個都會兩種以上樂器，自備薩克斯風登場號稱總價百萬元，吸引全場睜大眼睛看；敦厚社區太鼓隊經常受邀到其它鄉鎮市社區表演，打擊節奏雄壯有力；湳港社區「茶山情」、永南社區跳排舞，充分展現社區特色。下午趣味競賽，各社區隊伍參加「滾入您心甜」、「機智呼拉圈」考驗平衡感和團隊默契，現場熱鬧滾滾。