南投市青年宅第一期完工 自備50萬元即可入厝一圓成家夢

南投縣青年宅第一期今天落成，縣長許淑華並舉辦第二期青年動土，草屯和竹山青年宅計畫也將啟動，第一期青年宅今天落成後，就會通知中籤人看屋、選屋及簽約，只要自備50萬頭期款，就能完成交屋，一圓成家夢。

國內房價居高不下，南投縣屬於大台中生活圈，台中市房價高漲外溢，也讓南投縣房價水漲船高，去年第四季房價所得比高達全台第4名的9.78倍，南投縣民不吃不喝，也得9.78年才能買房。

位在南投市文化路青年宅第一期共有45戶，以市價八折讓售，三房總價680萬元、四房總價800萬元起，終於在今天落成啟用。許淑華和立委游顥，林儒暘、吳棋楠等多名縣議員和鄉親一起見證首批青年宅落成。許淑華和來賓參觀也一起參觀三房實品屋，見到舒適的客廳沙發，大家都忍不住體驗「住新厝」，對青年宅品質和環境高度肯定。

許淑華隨後也舉辦第二期青年宅動土儀式，許淑華說，青年住宅由縣府自地自建，過程嚴格把關，第二期將興建三棟大樓共55戶，包括2房6戶、3房41戶、4房8戶，一樓公共空間並設有交誼廳、親子空間及健身房，預計最快明年底完工。

此外，草屯親子公園及竹山竹夢公園2處青年住宅，也正加緊規劃設計中，將提供更多青年宅給返鄉和留鄉青年，減少購屋負擔。她也會帶領縣府團隊積極打造宜居城市環境，除了「出售型」青年住宅，再搭配中央「出租型」社會宅，落實居住正義。