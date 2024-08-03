彰化二林精機園區計畫躺四年 AI產業進駐讓開發案露曙光

彰化縣二林精密機械園區開發計畫在中央卡關，縣政府一度不願多談，因中央積極發展AI產業，縣政府看見解套契機，近日縣長王惠美到西南角鄉鎮出席公開活動都重提，期盼AI產業進駐二林精機，翻轉西南角偏鄉的經濟發展。

王惠美說，她是「海口人」，海口需要更多建設，年輕人才不用南漂、北漂到外地工作，她會和沿海在地鄉鎮市長、選區的縣議員、鄉鎮民代表一起爭取中科二林園區、二林精密機械園區的開發，二林精機進入二階環評卻在中央躺四年，她和縣政府團隊都會努力讓計畫通過，得以早日招商，年輕人在家鄉工作不必出外。

行政院中部辦公室副執行長吳音寧對開發二林精機園區多次提出建言，也在競選本屆立法委員時提出書面說明，再度重申地方對開發二林精機有不同意見，中科二林園區、二林精機園區的招商對象都是精機，她認為應該等中科二林園區招商到一定程度，土地不夠用時，再談開發農地為二林精機園區，不過現在她的職務是中辦副執行長，要當地方與中央的溝通橋梁，她會彙整地方、縣政府的意見反映給中央參考。

據了解，環保署2020年2月辦理二林精機園區開發計畫的環評第五次專案小組，審查結果是建議通過，補正後提送大會審查，縣政府火速補正資料送進中央，因農委會對開發農地有意見，二林精機到現在沒進展。

縣政府經濟暨綠處發展處表示，農業部要求補正一些計畫，包括水雉等數種特有物種的調查報告、中科二林和二林精機的招商對象等資料，野生動物調查已委託彰化縣野鳥學會進行，其餘補正資料由經綠處全面整理，再一併提交農業部。