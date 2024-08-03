今晚11點鬼門開 台中降福平安鍾馗書畫雙鰈特展今開幕

今晚11時進入農曆七月，也就是民間俗稱「鬼門開」。台中市消防局第六救災救護大隊黎明分隊長謝嘉益偕妻王美容在萬和宮舉辦的「降福平安鍾馗書畫雙鰈特展」今天熱鬧登場。謝嘉益2010年開始畫鍾馗，多數結緣分享地方廟宇或消防單位，少數結緣畫作潤筆費以買者名義捐助弱勢，義舉獲地方好評。

這場特展今天在在萬和宮麻芛文化館創意藝廊開展，展期到10月6日。開展幕茶會上，冠蓋雲集，包括消防署長蕭煥章、台中市民政局長吳世瑋、消防局長孫福佑、立委廖偉翔，以及多名市議員、里長等地方人士到場。

萬和宮董事長蕭清杰稱讚，謝嘉益、王美容的畫與書法，呈現不同神韻，畫作中的蝙蝠，更有幸福、美滿的含意，很有意義。

蕭煥章說，謝嘉益畫的鍾馗、觀世音菩薩、達摩祖師及彌勒佛像都有平安、幸福的氛圍。特別是鍾馗像多半有腰帶，具有保平安的深義。前陣子凱米颱風來襲，手機特別下載謝嘉益的觀世音菩薩像，祈求保佑平安。

吳世瑋說，謝嘉益獻身消防多年，看盡人生的生老病死，將他的體驗，呈現在畫作，啟發大眾行善積德，意義深遠。

謝嘉益說，他不是美術科班出身，憑著內心感受，畫出心境。2010年開始畫鍾馗，多半利用夜間休息時間作畫，每次內心都很平靜；畫作中添加的蝙蝠，祈求伏摩大師及諸佛菩薩保佑大家平安、幸福。