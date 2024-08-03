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盧秀燕挑戰2028？許淑華：盧會以市政展現能力和魅力

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
盧秀燕、許淑華交情好，許淑華看好盧秀燕可望更上一層樓，也認為盧秀燕會以市政優先，讓國人看到她的市政治理能力和個人魅力。圖／本報資料照片
盧秀燕、許淑華交情好，許淑華看好盧秀燕可望更上一層樓，也認為盧秀燕會以市政優先，讓國人看到她的市政治理能力和個人魅力。圖／本報資料照片

台中市盧秀燕被看好代表藍營挑戰2028總統大選，藍營也有人希望盧秀燕先擔任國民黨主席，率領藍軍打贏2026縣市長選舉。南投縣長許淑華說，盧秀燕更上一層樓，除了市政表現外，也要看她個人意願，盧秀燕在政壇經驗老練，相信她會讓市政表現更出色，讓更多國人看到她治理能力和個人魅力。

盧秀燕參選2028總統選舉呼聲高，許淑華今天表示，國民黨內對盧秀燕有高度期待，希望她更上一層樓，在2028有所表現。但這也要看盧秀燕個人的規畫。盧秀燕未來政治路要往前邁進，是否一定得取得國民黨主席位置，仍是見仁見智。

從不同角度來看，國民黨主席如果站在輔佐立場，可以推動黨務全面輔佐盧秀燕；如果由盧秀燕擔任黨主席，或許整個黨務系統和盧個人的選舉節奏能更配合，這是黨內甚至許多民眾對盧秀燕個人未來動向的推測，但主要還是得看盧秀燕本人有沒有意願，以及台中市政如何推進。

許淑華說，盧秀燕在政壇經驗老練，有自己的節奏和步伐，作為政治上後進和國民黨員，她期許盧秀燕有更好的表現，台中市整體市政必須要表現非常出色，才能讓國人看到盧秀燕的治理能力和個人魅力，才能吸引更多國人支持。她認為，現階段盧秀燕還是會以台中市政表現為優先。

台中市 國民黨 盧秀燕 許淑華

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