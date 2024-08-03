弱勢未繳納國民年金惡性循環 南投縣一招補救

弱勢家庭常因經濟困難，沒有繳納國民年金，死亡時積欠保費，家屬無法領取喪葬給付及遺屬年金，生計更困難。南投縣政府和南投縣愛德儲蓄互助社簽訂合作協議，協助弱勢縣民代繳國民年金欠費，防止社會安全網出現破洞。

南投縣副縣長王瑞德說：「協助一件國民年金個案，等於幫助一個家庭。」愛德儲蓄互助社協助弱勢民眾代繳國保欠費，從今年1月開辦至今，已協助11案，包括鹿谷、仁愛、埔里、名間等地，代繳金額約50萬元，繳清國民年金欠費，家屬可領取喪葬給付差額及遺屬年金，對弱勢家庭幫助很大。

王瑞德代表縣府和愛德儲蓄互助社長黃秀利簽訂契約，協助弱勢民眾國民年金保險欠費問題。黃秀利表示，愛德儲蓄互助社成立宗旨是扶助弱勢、濟貧，有機會為弱勢者代繳國民年金，他們義不容辭。

國民年金在2008年開辦，對象為年滿25歲、未滿65歲，沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。提供老年年金、身心障礙年金、遺屬年金等給付保障，及生育給付、喪葬給付。但強制納保特性，讓沒有收入，或遇上收入中斷的民眾相當困擾，每個月1042元年金保費讓生活更加困難。