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風災後…中市環保局助彰化大城鄉清出87噸垃圾

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局協助彰化縣大城鄉太平路清出家戶泡水家具清運。圖／台中市環保局提供
台中市環保局協助彰化縣大城鄉太平路清出家戶泡水家具清運。圖／台中市環保局提供

凱米颱風夾帶強風豪雨，造成彰化縣大城鄉路樹倒塌及淹水，泡水家具急待清運，台中市環保局本著「同島一命」及時相挺協助復原及消毒，7月29日至31日連3天，率隊出動抓斗車、消毒車、電動噴霧機等機具，清運災後樹枝約82公噸，泡水廢棄家具約5公噸，並消毒環境，協助大城鄉恢復家園。

環保局表示，大城鄉位於彰化縣西部沿海，地勢低窪，凱米風災彰化地區濁水溪口暴漲，多日積水未退、路樹倒塌且道路狹窄影響交通及環境衛生，7月29、30日優先協助排除道路障礙，並協助各村及市場消毒，避免登革熱病媒蚊孳生；7月31日再協助村民將清出的泡水家具清運。

彰化縣大城鄉陳鄉長表示，大城鄉清潔隊員僅15名，也沒有抓斗車，風災過後許多村莊淹水未退，適逢登革熱好發季節，擔心孳生病媒蚊，相當感謝台中市環保局及時相挺，連三日協助移除倒塌樹枝及清理泡水廢棄家具，並完成15村消毒。

環保局長陳宏益表示，此次風災台中市相較其他中南部地區災情輕微，市長盧秀燕指示環保局，隨時準備協助支援中南部其他縣市災後環境清理工作，環保局協助完成大城鄉的災後環境復原，也希望讓鄉親盡速恢復正常生活。

台中市環保局協助清理彰化縣大城鄉南平路倒塌路樹。圖／台中市環保局提供
台中市環保局協助清理彰化縣大城鄉南平路倒塌路樹。圖／台中市環保局提供
台中市環保局協助清理彰化縣大城鄉大埔路倒塌路樹。圖／台中市環保局提供
台中市環保局協助清理彰化縣大城鄉大埔路倒塌路樹。圖／台中市環保局提供

凱米颱風 台中市 環保局

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