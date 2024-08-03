影／等12年...全台最高大安媽祖雕像終動工 盧秀燕：媽祖對我有期待

等了12年，台中市大安媽祖文化園區媽祖雕像終於動工，今天舉辦媽祖雕像開工祈福儀式，要打造30公尺高媽祖雕像，連既有基座共53.6公尺高，將是全台最高；台中市長盧秀燕表示，她選台中市長時曾拜媽祖，媽祖對她有期待，她競選時就提出政見，如果當選一定要幫海線人完成此心願，雕像預計後年7月完成。

台中市長盧秀燕今天主持開工祈福儀式表示，台中縣市合併多年來，台中海線地區民眾一直希望蓋一座全台最高媽祖雕像，守護海線、台中和台灣，但10多年來一直無法完成，台中縣市合併後，台中前市長胡志強和林佳龍很努力，但都沒完成。

盧秀燕說，她競選台中市長時，很多人說她選不上，說她怎麼可能選上市長，她當時拜媽祖，媽祖對她有期待，她競選時就提出政見，如果當選一定要幫海線人完成此心願，她當選後編預算送議會，可惜媽祖在考驗，議會沒通過，但她不放棄；後來興富發文化藝術基金表示願意捐贈媽祖雕像，雙方會商後，市府再向媽祖擲筊請示，問媽祖是否同意，希望什麼形式和面貌與高度，媽祖自己決定，經過擲筊終於籌備完成，今天開工，工程預定後年7月完工。

台中市議員李文傑、楊啟邦和邱愛珊與地方人士今天到場參加，市議員李文傑表示，這座媽祖雕像完工後對海線觀光有很大幫助，除了是海線新地標，也能吸引外地遊客，媽祖文化園區目前正在招商，他說雕像和招商正同步進行，可一起帶動海線發展。

許多在地人今天到場觀看開工典禮，一名老婦說，她在此地住了50多年，終於看到媽祖雕像動工，她很期待，希望媽祖雕像為大安帶來更多發展，當地年輕人不需再到外地就業；另一名在地老翁說，媽祖雕像可幫助大安曝光度，但只是一座雕像幫助有限，整體開發和規劃，整座園區要有亮點才能吸引外地人來旅遊。

台中市觀旅局表示，這座媽祖雕像由台中市興富發文化藝術基金會捐贈，今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，同時舉辦2024台中海洋觀光季開幕式。

觀旅局表示，大安港媽祖文化園區的媽祖雕像由著名藝術家柯建華老師設計，雕像主體以花崗石打造，高度達30公尺，樣貌參考鎮瀾宮二媽林默雕像，依據天后封號頭戴九條垂珠后冠，雕像將腳踏海浪，手執如意面向大海，守望台中海線。

盧秀燕今天也幫忙宣傳「2024台中海洋觀光季」，活動日期從8月3日至9月8日的每周六日，大安港媽祖文化園區已經被打造成海洋樂園，展示多組可愛的海洋生物地景藝術品，更邀請到國內藝術家以大安舊名(海翁)為主題，創作「鯨艷大安」，為長達12公尺、寬3.5公尺、高4公尺的一組竹編鯨魚，民眾觀賞時可進入鯨魚內部，並將展示一些海廢物品，宣導民眾勿將垃圾廢棄物丟入海中，危害海洋生物。