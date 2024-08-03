快訊

靈異玄案／孩夜啼指門口有人 他衝現場竟是亡者幫開門

中華隊3日賽程 拳擊吳詩儀續拚獎牌成色 李孟遠射擊最後希望

驚悚影像曝！鐵門突脫軌突倒塌！3歲女童閃避不及遭活生生壓死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／等12年...全台最高大安媽祖雕像終動工 盧秀燕：媽祖對我有期待

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影

等了12年，台中市大安媽祖文化園區媽祖雕像終於動工，今天舉辦媽祖雕像開工祈福儀式，要打造30公尺高媽祖雕像，連既有基座共53.6公尺高，將是全台最高；台中市長盧秀燕表示，她選台中市長時曾拜媽祖，媽祖對她有期待，她競選時就提出政見，如果當選一定要幫海線人完成此心願，雕像預計後年7月完成。

台中市長盧秀燕今天主持開工祈福儀式表示，台中縣市合併多年來，台中海線地區民眾一直希望蓋一座全台最高媽祖雕像，守護海線、台中和台灣，但10多年來一直無法完成，台中縣市合併後，台中前市長胡志強和林佳龍很努力，但都沒完成。

盧秀燕說，她競選台中市長時，很多人說她選不上，說她怎麼可能選上市長，她當時拜媽祖，媽祖對她有期待，她競選時就提出政見，如果當選一定要幫海線人完成此心願，她當選後編預算送議會，可惜媽祖在考驗，議會沒通過，但她不放棄；後來興富發文化藝術基金表示願意捐贈媽祖雕像，雙方會商後，市府再向媽祖擲筊請示，問媽祖是否同意，希望什麼形式和面貌與高度，媽祖自己決定，經過擲筊終於籌備完成，今天開工，工程預定後年7月完工。

台中市議員李文傑、楊啟邦和邱愛珊與地方人士今天到場參加，市議員李文傑表示，這座媽祖雕像完工後對海線觀光有很大幫助，除了是海線新地標，也能吸引外地遊客，媽祖文化園區目前正在招商，他說雕像和招商正同步進行，可一起帶動海線發展。

許多在地人今天到場觀看開工典禮，一名老婦說，她在此地住了50多年，終於看到媽祖雕像動工，她很期待，希望媽祖雕像為大安帶來更多發展，當地年輕人不需再到外地就業；另一名在地老翁說，媽祖雕像可幫助大安曝光度，但只是一座雕像幫助有限，整體開發和規劃，整座園區要有亮點才能吸引外地人來旅遊。

台中市觀旅局表示，這座媽祖雕像由台中市興富發文化藝術基金會捐贈，今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，同時舉辦2024台中海洋觀光季開幕式。

觀旅局表示，大安港媽祖文化園區的媽祖雕像由著名藝術家柯建華老師設計，雕像主體以花崗石打造，高度達30公尺，樣貌參考鎮瀾宮二媽林默雕像，依據天后封號頭戴九條垂珠后冠，雕像將腳踏海浪，手執如意面向大海，守望台中海線。

盧秀燕今天也幫忙宣傳「2024台中海洋觀光季」，活動日期從8月3日至9月8日的每周六日，大安港媽祖文化園區已經被打造成海洋樂園，展示多組可愛的海洋生物地景藝術品，更邀請到國內藝術家以大安舊名(海翁)為主題，創作「鯨艷大安」，為長達12公尺、寬3.5公尺、高4公尺的一組竹編鯨魚，民眾觀賞時可進入鯨魚內部，並將展示一些海廢物品，宣導民眾勿將垃圾廢棄物丟入海中，危害海洋生物。

觀旅局長陳美秀表示，目前大安港媽祖文化園區正辦理促參招商，今年6月28日正式上網公告，預計於9月30日截止收件。

台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持，在地民眾到場。記者游振昇／攝影
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持，在地民眾到場。記者游振昇／攝影
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。圖／台中市觀旅局提供
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。圖／台中市觀旅局提供
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中大安港媽祖文化園區今天舉行媽祖雕像開工祈福儀式，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影

台中市 媽祖 盧秀燕

延伸閱讀

影／台中潭子這條路歷經10年終要拓寬 長1680公尺要花3億5千萬

影／蔡壁如和楊瓊瓔力挺選2028？盧秀燕這樣回

中市12位校長退休 盧秀燕90度鞠躬感謝奉獻3、40餘年

何欣純會勘台中神岡災情 盼盧秀燕關心受災狀況

相關新聞

影／等12年...全台最高大安媽祖雕像終動工 盧秀燕：媽祖對我有期待

等了12年，台中市大安媽祖文化園區媽祖雕像終於動工，今天舉辦媽祖雕像開工祈福儀式，要打造30公尺高媽祖雕像，連既有基座共...

大里聯合行政中心不蓋？ 中市府：一定蓋

台中市原規畫在15期大里杙市地重劃區興建大里聯合行政中心，地方瘋傳市府賣地不蓋了，民政局長吳世瑋昨表示，地方對規畫意見分...

地方采風／和國外農民熱線交流 彰化社頭青農打造有機香草園

彰化縣社頭鄉有座特別的「半線香草莊園」，莊園主人劉煌基今年榮獲農業部百大青農殊榮，他引進特殊風味的大溪地品種香草莢，採有...

官民合作 彰化大城三豐社區活動中心啟用

彰化縣大城鄉三豐村53名村民捐款購地，歷經2年變更地目、發包興建，三豐社區活動中心昨天揭幕啟用。鄉公所邀請縣府、地方人員...

小心！埔里警上月舉發違規停車達251件 專抓各種閃避開單

今年七月起，南投埔里開始執行路邊停車格收費，收費第一天，埔里路旁停車格瞬間淨空，但附近未收費的道路或巷弄被停滿，更出現轉...

梧棲大排北岸步道完工獲居民肯定 蔡其昌會勘再爭取南岸步道

立委蔡其昌曾爭取台中梧棲區梧棲大排北岸道路及人行步道改善工程，完工獲附近社區居民好評，居民希望梧棲大排南岸也能施作人行步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。