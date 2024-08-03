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地方采風／和國外農民熱線交流 彰化社頭青農打造有機香草園

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化社頭青農劉煌基有機栽種香莢蘭，製作成高品質香草莢，榮獲農業部百大青農殊榮。記者林宛諭／攝影
彰化社頭青農劉煌基有機栽種香莢蘭，製作成高品質香草莢，榮獲農業部百大青農殊榮。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉有座特別的「半線香草莊園」，莊園主人劉煌基今年榮獲農業部百大青農殊榮，他引進特殊風味的大溪地品種香草莢，採有機栽培，還跨越國界，透過網路和馬達加斯加、印尼農民交流栽種技術。他也開放預約參觀農場，介紹「曾經比金子還貴」的香草故事，盼帶動休閒農業。

劉煌基自嘉義大學農業經營系畢業，20年前開始種秀珍菇等菇類，7年前發現種植的人太多，競爭激烈，愛吃甜食的他，看到香莢蘭商機，香草運用層面廣，除糕點美食，還可作香草洗髮精等產品。

他把種菇的技術運用於香草，請教農改場專家，更直接與香草主要產地馬達加斯加等地農民交流，透過網路通訊軟體，國外農民直播自家香草田給他看；他原本種植主流波本品種香草莢，後來發現風味特別的大溪地香草莢，帶有偏莓果、肉桂特殊風味，大膽引進種植，深受高檔餐館、烘焙業喜愛。

他目前種6分地香莢蘭、菇類，種植香莢蘭不需要太多陽光，他也與光電業者合作，上方架設光電板，下方可種植香草。劉煌基說，未來擴大生產面積，可提供在地青年、婦女二度就業工作機會。

他說，未來希望能在香草園設烘焙教室，結合附近蜂農推廣DIY課程，朝多元觀光農場發展，成為地方小旅行特色。

網路 農改場 農業部 農民

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