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官民合作 彰化大城三豐社區活動中心啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣大城鄉三豐社區活動中心昨啟用，用地由地方人士捐款購買，社區協力打造自己的活動據點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉三豐社區活動中心昨啟用，用地由地方人士捐款購買，社區協力打造自己的活動據點。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉三豐村53名村民捐款購地，歷經2年變更地目、發包興建，三豐社區活動中心昨天揭幕啟用。鄉公所邀請縣府、地方人員「呷辦桌」歡喜慶祝，未來將申請設立社區關懷據點，社區長者可到此共餐、上課聯誼。

三豐村位於大城鄉西北側，西臨台灣海峽，是典型的海口村莊，因人口老化和沒社區活動中心，長者和村民沒聚會場所。前鄉長蔡鴻喜和村民商議，選定社區信仰中心和安宮北側空地蓋社區活動中心，3年前買地並爭取經費，現任鄉長陳玉照上任後，和三豐村長洪行繼續推動，2023月8月開工，今年4月竣工，7月1日取得使用執照。

陳玉照說，三豐社區活動中心的原地主包括祭祀公業、國有財產署，產權複雜，和安宮前主委柯文水、現任主委柯文榮兄弟，各捐贈45萬元，另51名村民和鄉民捐款5千至數萬元，集資買地、完成地目變更；鄉公所經費不足，縣長王惠美「阿沙力」補助300萬元，眾志成城打造社區活動中心。

王惠美表示，彰化縣65歲以上人口占19%，大城鄉26.2%已達全縣最高，長者需要據點共餐、上課，感謝鄉公所自籌439萬元，活動中心落成後，在地多了據點可照顧長輩。

「老人吃不多，活著就是靠那麼一個精神。」柯文水說，期待社區活動中心趕快設置關懷據點，村內老人有地方共餐和聚會，閒話家常感到快樂，日子就好過。

鄉公所把社區活動中心委託三豐社區管理，昨中午擺桌慶祝，除王惠美、陳玉照等人留下共餐，出錢出力的村民和鄉民都是座上賓。

捐款 王惠美

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