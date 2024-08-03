大里聯合行政中心不蓋？ 中市府：一定蓋

台中市原規畫在15期大里杙市地重劃區興建大里聯合行政中心，地方瘋傳市府賣地不蓋了，民政局長吳世瑋昨表示，地方對規畫意見分歧，加上國發會要求重劃案要納入5%社宅用地，目前正與中央協調，但他強調「一定會蓋」，該用地維持機關用地，不可能變賣；目前大里區公所與纖維博物館合署辦公，編列4500萬裝修。

台中市議員李天生強調，大里人口有22萬多人，發展快速，地方長期爭取興建聯合行政中心，日前傳出市府要出售該機關用地，加上大里區公所目前與纖維工藝博物館合署辦公，若市府取消該計畫，將引發地方反彈。

民政局長吳世瑋昨逐一拜訪當地議員，吳世瑋說明，市府原計畫在15期大里杙市地重劃區興建聯合行政中心，地方對興建規畫意見分歧，未能凝聚共識外，近期國發會要求土地重劃案，需納入5%社宅用地政策，後續規畫方向須依政策辦理，市府正與中央協調整合，待確認走向後，將進一步推動。

吳世瑋指出，因爲15期市地重劃仍待整合，大里區公所仍維持與纖維博物館合署辦公，市府明年度編列4500萬元，裝修纖維博物館辦公空間，提升整體辦公空間及洽公環境。

他強調，市府持續與地方溝通協調，研訂最有利於地方及最有共識的興建方案，該用地絕對不會賣，大里聯合服務中心也一定會興建。