小心！埔里警上月舉發違規停車達251件 專抓各種閃避開單

今年七月起，南投埔里開始執行路邊停車格收費，收費第一天，埔里路旁停車格瞬間淨空，但附近未收費的道路或巷弄被停滿，更出現轉角、紅黃線違停狀況，民眾盼警方落實取締；埔里分局指出，為使民眾合法合規使用停車制度並端正市容，上月共計舉發違規停車251件（含拖吊），強調未來將持續取締違規停車。

埔里分局指出，埔里路邊停車格收費上路一個月來，經常接獲民眾舉報，不少車主為省錢轉換陣地，移往附近沒收費的巷弄內，而轉角、紅黃線的違停狀況加劇；並發現部分車主為規避繳費鑽漏洞，甚至占用機車格或停在2個停車格間，規避感應磁扣；公所除將依規定開繳費單，另蒐證移請警方告發，依「道路交通管理處罰條例」開罰600元到1200元。

警方表示，埔里地區自今年7月起實施路邊停車格收費，部分駕駛人尚不習慣使用者付費制度，仍有不依規定停車的亂象，埔里分局為配合收費制度，將密切觀察用路人停車情況，使民眾合法合規使用停車制度並端正市容，7月分共計舉發違規停車251件（含拖吊），強調未來仍持續取締違規停車。

民眾反映，埔里地區實施路邊停車收費後，甚至有駕駛占機車格，或技巧性閃避車牌辨識、磁扣感應等偵測設備，也有停在2個停車格中間停車亂象叢生，甚至好幾輛汽車直接停在馬路上，還有明明前方就是停車格，汽車卻寧願停在黃線上，外地人搖頭，質疑埔里警方根本沒取締。