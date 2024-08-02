台中郵局助在地水梨銷售 每盒捐10元做公益

台中郵局、台灣郵政協會與中部地區農會及果農合作，推水梨公益活動，即日起至9月30日前，民眾透過平台訂購水梨，每盒將捐助新台幣10元給社福團體，支持在地農產也做公益。

台中郵局今天舉辦「情滿人間－愛無距梨」宣傳活動，中華郵政公司董事長吳宏謀、台中郵局代理局長王月珍、民進黨籍立委何欣純、民進黨籍台中市議員黃守達與陳雅惠等人皆出席。

吳宏謀會中表示，公益活動由台中郵局與台灣郵政協會舉辦，透過「i郵購」網購平台協助農民推廣水梨，活動今年已邁入第11年，去年度共銷售1萬697盒水梨，希望今年銷售可以再創新高。

王月珍指出，今年持續與東勢、新社區農會，及東勢、卓蘭地區果農合作，民眾即日起至9月30日前，只要到「i郵購」網站或各地郵局窗口都能訂購水梨，每賣出1盒就會捐款10元給向上社會福利基金會附屬台中育嬰院，10年來已累計捐贈106萬餘元。

何欣純說，中華郵政公司除郵政服務，還兼做公益幫助果農，更捐款幫助育嬰院的孩子，這場公益行動展露中華郵政秉持的精神和價值。