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南投改善偏鄉短程交通 敬老卡搭計程車增鹿谷站

中央社／ 南投縣2日電

南投縣政府改善偏鄉短程交通機能，推辦敬老愛心卡特約計程車派遣站，繼魚池鄉設立，新增試辦鹿谷鄉派遣站，持卡長輩、身心障礙者每趟車資最高補助100元，每天最高可刷4趟。

南投縣政府今年推辦「南投縣敬老愛心卡搭乘特約計程車原住民及偏遠地區計程車派遣站試辦計畫」，鹿谷鄉特約計程車派遣站7月1日至9月30日試辦3個月，南投縣長許淑華今天前往授旗鼓勵，她說，繼魚池鄉派遣站，縣府選在竹山鎮、鹿谷鄉交界設立第2處派遣站。

許淑華接受媒體聯訪表示，縣府與在地計程車合作，盼藉由敬老愛心卡補助，改善偏鄉短程公共交通服務機能，縣府不擔心使用率高增加經費負擔，希望吸引更多計程車業者加入特約車隊，以改善偏鄉大眾運輸路線、班次不足問題，增加長者、身心障礙者外出便利性。

南投縣政府社會及勞動處表示，鹿谷鄉計程車派遣站地址竹山鎮東鄉路5-93號，叫車專線0903886995，歡迎鹿谷、竹山有需求民眾多利用；持敬老愛心卡搭乘特約計程車，每趟車資最高補助100點（元），1天最高可刷4趟，可從1000點補助扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款或現金支付。

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