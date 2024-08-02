梧棲大排北岸步道完工獲居民肯定 蔡其昌會勘再爭取南岸步道

立委蔡其昌曾爭取台中梧棲區梧棲大排北岸道路及人行步道改善工程，完工獲附近社區居民好評，居民希望梧棲大排南岸也能施作人行步道，蔡其昌今天再度邀集內政部國土管理署等單位，成功爭取中央核定補助梧棲大排南岸人行步道改善設計案總經費約300萬。

南岸人行步道改善計畫待設計完成後，後續由台中市政府提出改善工程案，總經費預計8千多萬，蔡其昌表示，他會協助向中央爭取經費補助。

今天會勘人員包括台中市議員王立任、市議員楊典忠、台中市養護工程處海線工程隊、梧棲區公所、梧棲區大村里長陳昆廷、興農里長陳起益等人。

立委蔡其昌表示，過去他從中央爭取預算給市政府來施作梧棲大排北岸人行步道，將步道整治擴寬、打造適合休閒運動散步的空間，完工後每天都吸引很多居民早晚運動，在地里長反應，很多民眾希望北岸做好後，南岸也可爭取增設人行步道。

蔡其昌表示，他今天先爭取3百多萬的設計費用，讓市政府設計，未來工程款大概要8千萬，等市政府設計好後，他也會趕快把工程款也一併爭取回來，讓梧棲大排的南岸也能夠順利增設安全、美觀又舒適的步道。

蔡其昌說，這項工程對附近幾個里的居民很重要，周邊不易找到公園或者公有土地，透過梧棲大排人行步道的整治，讓住在河岸兩邊的人，過去可能覺得河岸是比較嫌惡的設施，現在整理完後變成河岸第一排，讓居民都可以來運動散步。

梧棲區大村里長陳昆廷說，梧棲區大村里近年來人口數持續增加，已成為梧棲區人口第二多的里，但里內因為沒有大面積的國有土地，無法設置公園供里民休憩活動使用，感謝立委蔡其昌先前爭取梧棲大排北岸，完工後獲得鄰近包含大村、大庄、興農里的里民稱讚，里民都期待梧棲大排南岸也能增設人行步道。