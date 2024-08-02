南投工藝之都嘉年華 感受傳統工藝全新生命力
南投縣文化局將舉行「台灣之心，工藝之都嘉年華」，展出逾50件工藝品，展示南投等地的漆、木、玻璃、陶瓷、竹工藝，並以金、木、水、火、土五行元素，增添作品豐富性。
南投縣文化局23日至29日在南投縣農工商會展中心舉行「台灣之心，工藝之都嘉年華」，展覽呈現來自台中、彰化、新竹縣市、桃圍、台北等地工藝作品，類型涵蓋漆藝、木藝、玻璃、陶藝、竹藝等，還有「心星市集」逾30攤文創、工藝、美食商家進駐。
南投縣政府祕書長洪瑞智今天出席宣傳記者會說，縣府致力推動工藝文化發展，這次展覽除有外縣市作品，還有在地工藝師徐暋盛、陳瓊茹、林芳仕、木頭爵士、林建宇，將與策展人Daniel Wong攜手，創作5件獨特跨界作品，歡迎全台民眾來感受傳統工藝全新生命力。
縣府文化局表示，這次嘉年華以「南投心藝」為理念，盼凝聚南投工藝並建立專屬南投的工藝形象，透過展示南投工藝文化豐富歷史和多樣性，推廣和傳承工藝文化，展覽以浩瀚宇宙和星空為靈感源泉，超過50件作品結合工藝細膩、時尚潮流、藝術創新。
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