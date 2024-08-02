山難救災任務多 民間捐贈救災裝備給中市消防局二大隊
台中市消防局第二救災救護大隊出勤山難救災任務多，台灣集中保管結算所股份有限公司捐贈台中市消防局救災裝備，捐贈儀式今天在消防局第二大隊舉辦，由該隊大隊長余易祐接受捐贈並頒發感謝狀；消防局表示，政府資源有限，民力無窮，感謝該公司對消防工作的肯定及無私捐贈。
台灣集中保管結算所股份有限公司熱心公益，認同消防人員為保障市民安全所付出的努力，今天捐贈儀式由該公司副理李炳輝代表捐贈，結束後裝備隨即撥交消防局第二救災救護大隊加入救災行列。
消防局表示，政府資源有限，民力無窮，感謝台灣集中保管結算所股份有限公司對消防工作的肯定，無私捐贈極輕量登山背包150套、多功能連帽防潑水外套36件及連帽彈性化纖保暖外套36件，有效提升消防救災能量。
消防局說明，此次捐贈對於消防勤務助益大，可節省救災人員體力，提高救災效能，使市民擁有更安全有保障的生活環境；其中，極輕量登山背包可減輕搜救人員負重，使體力不會過度消耗，可以走得更輕鬆，並降低膝蓋、脊椎等關節的運動傷害，保留體能應付突發狀況；包體是全防水的材質，確保登山背包內如保暖衣物、睡袋、乾糧、攝影器材的重要裝備不被滲透的雨水淋濕。
多功能連帽防潑水外套及連帽彈性化纖保暖外套，提供搜救人員維持核心體溫，材質也能快速排出身體的汗水，讓身體不會因行走或救援時因身體太過濕冷而著涼；輕盈且耐磨的材質讓搜救人員無負擔，攜帶方便且能應付各種山域事故救助。
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