山難救災任務多 民間捐贈救災裝備給中市消防局二大隊

台中市消防局第二救災救護大隊出勤山難救災任務多，台灣集中保管結算所股份有限公司捐贈台中市消防局救災裝備，捐贈儀式今天在消防局第二大隊舉辦，由該隊大隊長余易祐接受捐贈並頒發感謝狀；消防局表示，政府資源有限，民力無窮，感謝該公司對消防工作的肯定及無私捐贈。

台灣集中保管結算所股份有限公司熱心公益，認同消防人員為保障市民安全所付出的努力，今天捐贈儀式由該公司副理李炳輝代表捐贈，結束後裝備隨即撥交消防局第二救災救護大隊加入救災行列。

消防局表示，政府資源有限，民力無窮，感謝台灣集中保管結算所股份有限公司對消防工作的肯定，無私捐贈極輕量登山背包150套、多功能連帽防潑水外套36件及連帽彈性化纖保暖外套36件，有效提升消防救災能量。

消防局說明，此次捐贈對於消防勤務助益大，可節省救災人員體力，提高救災效能，使市民擁有更安全有保障的生活環境；其中，極輕量登山背包可減輕搜救人員負重，使體力不會過度消耗，可以走得更輕鬆，並降低膝蓋、脊椎等關節的運動傷害，保留體能應付突發狀況；包體是全防水的材質，確保登山背包內如保暖衣物、睡袋、乾糧、攝影器材的重要裝備不被滲透的雨水淋濕。