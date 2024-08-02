民間捐款買地政府出錢興建 彰化偏鄉辦桌慶社區活動中心啟用

彰化縣大城鄉三豐村53名村民捐款購地，歷經兩年變更地目、發包興建，三豐社區活動中心今揭幕啟用，鄉公所邀請縣政府及地方有功人員「呷辦桌」，歡喜慶祝之外，也預告未來將申請設立社區關懷據點，社區長者到此用餐和上課聯誼。

三豐村位於大城鄉西北側，西臨台灣海峽，是典型的海口村莊，因人口老化和沒社區活動中心，長者和村民沒聚會場所，前鄉長蔡鴻喜和村民商議選定社區信仰中心和安宮北側的空地興建社區活動中心，3年前買地並爭取經費，陳玉照接任鄉長後和三豐村長洪行繼續推動，2023月8月開工，今年4月竣工，7月1日取得使用執照。

鄉長陳玉照說，三豐社區活動中心的原地主包括祭祀公業、國有財產署，產權較複雜，和安宮前主委柯文水及現任主委柯文榮兄弟，事業有成又熱心公益，各捐贈45萬元，另51名村民和鄉民捐款5千至數萬元，集資買地並完成地目變更，鄉公所興建經費不足向縣政府求助，縣長王惠美「阿沙力」開口就補助300萬元，眾志成城一步步走到今天落成啟用。

縣長王惠美表示，彰化縣65歲以上人口占比約19%，大城鄉26.2%，已達全縣最高，很需要社區活動中心開闢關懷據點，讓長者到據點共餐和上課，她感謝鄉公所自籌439萬元，縣府在議長謝典林及縣議員的支持下挹注300萬元，共739萬元費時不到一年興建活動中心；大城鄉共15個村里，縣府希望各村都有關懷照顧據點照顧長者。

「老人吃不多，活著就是靠那麼一個精神。」柯文水說，很期待社區活動中心趕快設置關懷據點，村內老人有地方共餐和聚會，大家閒話家常感到快樂，日子就好過。

鄉公所把社區活動中心委託三豐社區管理，中午擺桌請客，縣長王惠美留下來用餐，鄉長陳玉照、縣議員張國棟、吳淑娟等人作陪，鄉民代表會主席林玉堂、彰化區漁會總幹事陳威谷、前總幹事陳諸讚、縣政顧問許月玲和社會處主管、出錢出力的村民和鄉民都是座上賓。