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台中潭子區潭興路拓寬開工 預計115年完工

中央社／ 台中2日電

台中市潭子區潭興路拓寬工程今天開工，台中市長盧秀燕表示，潭興路是潭子區重要生活道路，預計民國115年上半年完工，提供在地居民安全的通行環境。

位於潭子區的潭興路，現況路寬為5.5至15公尺，因寬度落差大且線形扭曲，台中市建設局為提升區域交通安全及服務水準，斥資新台幣3億4290萬多元辦理「潭興路中86-1（福貴路至新興國小前）拓寬工程」，並於今天舉行開工祈福典禮。

盧秀燕致詞時引用台灣歷史前輩吳沙名言「路若通，子孫就會成功」表示，潭興路是潭子區重要生活道路，工程預計115年上半年完工，相信路通後子孫會成功，提供在地居民安全的通行環境，生活更幸福、交通更方便。

盧秀燕指出，潭子區潭興路通往區公所及好幾所學校，包括聚興產業園區、慈濟醫院等，是重要的生活道路。過去道路狹窄且寬窄不一會車困難、民眾行走困難，造成人車爭道，中央、地方民代及在地里長不斷反映改善，但此路段經潭子重要蛋黃區，用地費2億6804萬元、總經費3億4290萬元，對地方政府來說很有負擔。

台中建設局長陳大田說明，工程獲內政部國土管理署補助5814萬元，拓寬工程完工後可改善既有道路線形，搭配設置良好的人行空間，提供地方更便捷、舒適及安全的通行環境，並促進地方發展。

成功 盧秀燕

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