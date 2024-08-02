公私合力捐款籌地 彰化大城三豐社區活動中心揭牌
彰化縣大城鄉三豐社區活動中心由和安宮前主委兄弟及村長、居民捐款購地，再將土地捐給鄉公所蓋設施，今天舉行完工揭牌儀式，將作為社區關懷據點、集會、活動及課程使用。
彰化縣長王惠美應邀前往揭牌，感謝和安宮前主委柯文水及柯文榮拋磚引玉各捐贈45萬元，以及村長洪行與居民捐款，購得這塊土地，公所自籌新台幣439萬元，縣府挹注300萬元，共739萬元興建活動中心，公私合力促成這樁美事。
王惠美說，大城鄉共15村里，老年人口占26.2%，縣府希望能在每個村里都有1處關懷照顧據點，鼓勵長輩走出戶外。
大城鄉長陳玉照表示，活動中心位在大城鄉的信仰中心和安宮旁邊，過程中逐一克服土地取得等難題，未來活動中心也將提供社區關懷據點使用，讓大城鄉越來越好。
此外，大城鄉長照衛福大樓預計12月正式啟用，1樓、2樓為衛生所及不老健身房，3樓為托嬰中心與親子館，4樓為日照中心，5樓為C級巷弄長照站，6樓為老人健康促進活動空間。
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