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大里聯合行政中心不蓋了？ 中市府闢謠：一定蓋！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市第15期大里杙市地重劃區空拍圖。圖／台中市政府提供
台中市第15期大里杙市地重劃區空拍圖。圖／台中市政府提供

外界日前盛傳台中市政府放棄興建大里區聯合行政中心、變賣「機11」用地，引起爭議，甚至遭批帶動炒房歪風。民政局長吳世瑋今逐一拜訪大里區6名議員滅火說，興建計畫從未改變，「大里區聯合行政中心一定會蓋」，市府持續與地方溝通協調、整合意見。至於「機11」用地是否會遭變賣？他重申，絕對不會做任何變動，依舊維持機關用地使用，請勿以訛傳訛。

台中市議員李天生強調，大里人口有22萬多人，發展快速，地方長期爭取興建聯合行政中心，提高為民服務效率，希望市府克服困難，加快腳步，盡速取得土地，提前規劃設計，並配合編列預算，積極推動實現。

大里區公所自2011年3月搬遷至纖維博物館合署辦公，市府規畫在15期市地重劃「機11」用地興建大里聯合行政中心，日前地方盛傳台中市政府放棄興建大里聯合行政中心，引發大里地方反彈，吳世瑋今逐一拜訪議員滅火，盼議員協助溝通，化解阻力。

吳世瑋說明，市府原計畫在15期大里杙市地重劃區興建大里區聯合行政中心，除興建規劃因地方意見分歧，致未能凝聚共識外，近期國發會要求重劃案中需納入5%社宅用地政策未定案，規畫方向尚須依據政策訂定配合辦理，市府正積極與中央協調整合，待確認後，將進一步辦理後續興建規畫事宜。

吳世瑋指出，鑑於第15期大里杙市地重劃仍待整合確認，為確保區政業務正常運作，大里區公所仍暫時維持與纖維博物館合署辦公；另市府在明年度編列經費4500萬元，裝修纖維博物館辦公空間及施工改善相關設施，提升整體辦公空間及洽公環境。

吳世瑋強調，市府仍持續與地方溝通協調，嚴謹整合各界意見，研訂最有利於地方及最有共識的興建規劃方案，營造優質生活機能及提供完善公共設施服務，為大里區發展帶來嶄新風貌。

台中市 溝通 議員

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