騎自行車親近自然新據點 台中東豐綠廊萬興社區休憩點啟用
台中市政府觀光旅遊局向中央爭取行政院地方創生計畫經費，獲得核定經費800萬元，包含中央補助504萬元、市府自籌296萬元，針對東豐自行車綠廊6.2K萬興社區休憩點做整體休憩空間綠美化及設施優化，配置步道及遊憩區，目前已完工啟用。
台中市觀旅局長陳美秀表示，萬興社區休憩點由萬興社區發展協會認養管理，設有座椅、花架等設施，因長期使用已老舊、破損，且內部植栽生長茂盛，造成整體視覺較雜亂、封閉，導致遊客途經時不易發現此休憩點。
觀旅局結合在地社區意見，針對該區域進行綠美化，種植複層植栽，有藍月立鶴、斑葉海桐、海岸擬茀蕨等、增設林間步道、設置兒童遊具，包括翹翹板、搖搖馬、兒童攀爬架與體健設施等，提供遊客親近自然的機會，也提供友善的親子休憩空間；工程也優化舊有澆灌系統，引入半自動澆灌設備，可配合當地植栽生態進行週期澆灌外，節省後續維護人力。
觀旅局表示，東豐自行車綠廊全長13.6公里，途經萬興社區休憩點外，沿途還有石岡水壩、鵲橋、情人木橋、食水嵙休閒農業園區及東勢客家文化園區等自然生態及景觀建築等熱門景點，景觀豐富，平緩好騎，並設有休憩區、解說牌及指示牌等設施，適合好友騎乘或親子同遊。
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