騎自行車親近自然新據點 台中東豐綠廊萬興社區休憩點啟用

台中市政府觀光旅遊局向中央爭取行政院地方創生計畫經費，獲得核定經費800萬元，包含中央補助504萬元、市府自籌296萬元，針對東豐自行車綠廊6.2K萬興社區休憩點做整體休憩空間綠美化及設施優化，配置步道及遊憩區，目前已完工啟用。

台中市觀旅局長陳美秀表示，萬興社區休憩點由萬興社區發展協會認養管理，設有座椅、花架等設施，因長期使用已老舊、破損，且內部植栽生長茂盛，造成整體視覺較雜亂、封閉，導致遊客途經時不易發現此休憩點。

觀旅局結合在地社區意見，針對該區域進行綠美化，種植複層植栽，有藍月立鶴、斑葉海桐、海岸擬茀蕨等、增設林間步道、設置兒童遊具，包括翹翹板、搖搖馬、兒童攀爬架與體健設施等，提供遊客親近自然的機會，也提供友善的親子休憩空間；工程也優化舊有澆灌系統，引入半自動澆灌設備，可配合當地植栽生態進行週期澆灌外，節省後續維護人力。