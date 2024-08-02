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颱風後竹山26戶鴻囍別墅住戶回家了 陷落地面4天快速回填

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山26戶鴻囍別墅陷落地面4天快速回填，住戶開心重回家園。記者黑中亮／攝影
竹山26戶鴻囍別墅陷落地面4天快速回填，住戶開心重回家園。記者黑中亮／攝影

南投縣竹山鎮德山巷因凱米颱風豪大雨，上周出現180公分的地層下陷，26戶鴻囍別墅前地面不斷下陷，鎮公所連夜撤離住戶後，縣府工程隊搶修只花了四天，目前初步已完成坍方道路的回填，未來將改善擋土牆固樁和排水系統回填地面工程。

南投縣長許淑華今天會勘後，發給鴻囍住戶每戶2萬元慰問金，並要求竹山鎮公所盡快提出申請計畫，將向中央繼續爭取經費補助，讓居民能安心生活。

鴻囍住戶表示，「很高興終於回家！」更開心能看到縣長許淑華的關心，家前的地層下陷，未料到縣府工程隊上周末加緊回填土方，只花了四個工作天，就讓路面恢復舊觀，甚至有了將近10公尺的路寬。

竹山上周破紀錄的大雨不斷，先是發現家門前路面和別墅出現10公分落差，且地面不斷下陷，到了24日深夜11時落差超過120公分，讓居民不敢待在家中，立即向相關單位求助，到上周五晚間地層陷落達到180公分，竹山鎮公所連夜安排26戶居民撤離，其中2戶居民安置在德興里辦公室，其餘則投靠親友。

鎮公所表示，早期建商未規畫排水工程，這次豪大雨，土壤含水量太高無法排水，導致擋土牆向外推移、地層下陷；縣長指示列為優先補助專案，讓專業團隊補強基礎建設及排水溝水流設計。

竹山26戶鴻囍別墅陷落地面4天快速回填，住戶開心重回家園。記者黑中亮／攝影
竹山26戶鴻囍別墅陷落地面4天快速回填，住戶開心重回家園。記者黑中亮／攝影
竹山26戶鴻囍別墅陷落地面4天快速回填，住戶開心重回家園。記者黑中亮／攝影
竹山26戶鴻囍別墅陷落地面4天快速回填，住戶開心重回家園。記者黑中亮／攝影
竹山26戶鴻囍別墅陷落地面4天快速回填，住戶開心重回家園。記者黑中亮／攝影
竹山26戶鴻囍別墅陷落地面4天快速回填，住戶開心重回家園。記者黑中亮／攝影
竹山鎮德山巷鴻囍別墅地層下陷，地面落差最高達180公分，住戶家前的地基裸露陷落。圖／民眾提供
竹山鎮德山巷鴻囍別墅地層下陷，地面落差最高達180公分，住戶家前的地基裸露陷落。圖／民眾提供

住戶 地層下陷

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