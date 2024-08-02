影／台中潭子這條路歷經10年終要拓寬 長1680公尺要花3億5千萬

台中潭子區潭興路歷經10年終要拓寬，從福貴路至新興國小前，1680公尺要3億4290萬元經費，台中市長盧秀燕今天主持開工典禮時說，這條路非常重要，地方爭取10年，歷經3任台中市長，直到她今天才開工，因為這條路太貴了，光是徵收土地就要2億6000萬元。

台中市長盧秀燕今天主持開工祈福典禮表示，這條路拓寬案爭取了10年，歷經前台中市長胡志強和林佳龍，直到她今天才開工，因為這條路太貴了，約1.7公里要花3.4億元。

盧秀燕以閩南語說「路如果通，子孫就成功」，她說這次要拓寬潭子區潭興路，這條路非常重要，通往潭子區公所和多所學校，還有產業園區和慈濟，這條路太狹窄，寬窄不一，也有人車爭道情形，在地民代和里長不斷反應要拓寬拉平，但這條路拓寬經過潭子蛋黃區，二旁土地貴，光是徵收土地就要2億6000萬元，對地方政府財政很辛苦。

潭興路將拓寬的1.7公里路段，據大雅警分局統計，今年該路段至今發生155件車禍；台中市長盧秀燕重視道路通行品質和安全，潭子區的潭興路現況路寬為5.5至15公尺，寬度落差大且線形扭曲，台中市建設局斥資3億4290萬3000元辦理潭興路中86-1，福貴路至新興國小前拓寬工程，今天由盧秀燕主持開工祈福典禮，多位民代和當地人到場。

台中市建設局長陳大田表示，「潭興路中86-1(福貴路至新興國小前)拓寬工程」施作範圍總長1680公尺，將長度約1240公尺路段寬度，拓寬為12至15公尺，並局部改善新興國小周邊路段道路寬度及人行空間，分兩階段施工，第一階段為福貴路至潭興路二段36巷，第二階段為潭興路二段36巷至豐興路及新興國小前局部改善，減少區域交通危險因子。