快訊

黑色星期五！「4大原因」造成台股收盤崩跌1004點 創史上最大跌點

中職／球員進賭場遭警逮捕 味全龍：召開紀律委員會討論

台股大地震 法人建議保守操作但曝「最佳買點落在這時間」

台中市停止機車紙本定檢通知 全面電子化

中央社／ 記者郝雪卿台中2日電

台中市機車定檢通知從今年起停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知電子化服務，環保局今天呼籲，還未加入機車定檢通知E化簡訊服務的台中市籍車主儘速登錄。

為響應2050淨零碳排，同時提醒車主定期完成機車定檢的重要性，台中市環保局近年積極推動機車定檢通知E化簡訊服務，並從今年起停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知電子化服務。

環保局長陳宏益說明，環保局統計112年部分應定檢機車車主經通知後仍未實施機車定檢，且超過檢驗日起6個月，經環保局持續列管追蹤，屢次通知給予限期改善時限，仍未進行排氣定檢，依據「空氣污染防制法」已移交31輛逾期未定檢機車，由公路監理機關註銷其牌照，無法於道路上行駛，請民眾切勿以身試法。

環保局表示，統計台中市每年應定檢機車高達126萬餘輛，提醒尚未登錄的機車車主善加使用，詳細登錄資訊請上網搜尋「台中市政府環境保護局─機車定檢簡訊通知網」或掃描宣導活動海報QR Code條碼瞭解。

環保局提醒，出廠滿5年以上的機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。

若機車逾期未定檢，環保局指出，將依「空氣污染防制法」裁處新台幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處3000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

台中市 環保局長 車主

延伸閱讀

參與彰化中元紙錢「替代燒」 有機會送順澤宮冠軍帽

查水汙染AI新利器 嘉市查獲首件化工廠排強酸廢液水下場曝

苗栗打擊違法亂倒 縣議專案小組5項決議具體做法

颱風過後彰化郷鎮清移路面稻草成奇景 求環保局「高抬貴手」燬燒

相關新聞

颱風後竹山26戶鴻囍別墅住戶回家了 陷落地面4天快速回填

南投縣竹山鎮德山巷因凱米颱風豪大雨，上周出現180公分的地層下陷，26戶鴻囍別墅前地面不斷下陷，鎮公所連夜撤離住戶後，縣...

影／台中潭子這條路歷經10年終要拓寬 長1680公尺要花3億5千萬

台中潭子區潭興路歷經10年終要拓寬，從福貴路至新興國小前，1680公尺要3億4290萬元經費，台中市長盧秀燕今天主持開工...

台中市停止機車紙本定檢通知 全面電子化

台中市機車定檢通知從今年起停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知電子化服務，環保局今天呼籲，還未加入機車定檢通...

參與彰化中元紙錢「替代燒」 有機會送順澤宮冠軍帽

為減少中元節燒紙錢造成空汙危害，彰化縣環保局去年舉辦「以功代金」捐款送咖啡活動，共獲捐14萬元，今年中元節推出的紙錢「替...

南投中寮石龍宮大火 土地公安然無恙

以泡麵土地公聞名的南投縣中寮鄉「石龍宮」，昨天凌晨大火，信徒供品付之一炬，3尊土地公神像除衣服燻黑，其他都安然無恙。由於...

盧秀燕90度鞠躬 感謝12退休校長

台中市113學年度市立各級學校及幼兒園校長昨天交接，市長盧秀燕說，新學年度獲遴聘校長共73位、2位園長，初任19位，期許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。