台中市停止機車紙本定檢通知 全面電子化

台中市機車定檢通知從今年起停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知電子化服務，環保局今天呼籲，還未加入機車定檢通知E化簡訊服務的台中市籍車主儘速登錄。

為響應2050淨零碳排，同時提醒車主定期完成機車定檢的重要性，台中市環保局近年積極推動機車定檢通知E化簡訊服務，並從今年起停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知電子化服務。

環保局長陳宏益說明，環保局統計112年部分應定檢機車車主經通知後仍未實施機車定檢，且超過檢驗日起6個月，經環保局持續列管追蹤，屢次通知給予限期改善時限，仍未進行排氣定檢，依據「空氣污染防制法」已移交31輛逾期未定檢機車，由公路監理機關註銷其牌照，無法於道路上行駛，請民眾切勿以身試法。

環保局表示，統計台中市每年應定檢機車高達126萬餘輛，提醒尚未登錄的機車車主善加使用，詳細登錄資訊請上網搜尋「台中市政府環境保護局─機車定檢簡訊通知網」或掃描宣導活動海報QR Code條碼瞭解。

環保局提醒，出廠滿5年以上的機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。

若機車逾期未定檢，環保局指出，將依「空氣污染防制法」裁處新台幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處3000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。