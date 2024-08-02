參與彰化中元紙錢「替代燒」 有機會送順澤宮冠軍帽

為減少中元節燒紙錢造成空汙危害，彰化縣環保局去年舉辦「以功代金」捐款送咖啡活動，共獲捐14萬元，今年中元節推出的紙錢「替代燒」方案，將結合大賣場邀請慈善團體擺攤，既環保又做善事，參與民眾還有機會獲贈埔鹽順澤宮冠軍祈福帽乙頂。

環保局表示，今年中元節推出的紙錢「替代燒」活動，在8月4日起至9月30日期間，前往四大超商以功代金捐款並指定「彰化縣」社福團體，即可憑超商捐款收據，上傳至彰化環保局紙錢清運Line帳號(ID:@158kcebh)，兌換環保局向社福團體訂製的「文創咖啡包」1份，並且，單筆捐款金額達300元以上，即可贈送埔鹽順澤宮冠軍祈福帽乙頂。

環保局表示，為鼓勵民眾響應以功代金，環保局並分別在8月2日、8月3日以及8月16日的下午，分別在家樂福彰化店及大潤發員林店舉辦快閃活動，邀請社福團體聯合擺攤，以近距離方式請民眾共同響應。環保局將收集本次配合活動的名單，擇定吉日在縣內廟宇辦理祈福法會，以達到以功代金、行善迴向、功德圓滿的效果。

今年中元節也持續有「紙錢集中清運服務」，民眾可洽各鄉鎮市公所清潔隊、撥打環保局紙錢集中清運專線（04）7119356，或是加入環保局Line線上紙錢清運帳號(ID:@158kcebh)預約，並在清運前5日完成預約登記，預約時間為周一至周五上午8時到下午5時。

在焚化爐集中燒紙錢，恐造成民眾疑慮，環保局表示，已在7月26日邀請專業法師至溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合紙錢集中燒。