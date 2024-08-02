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參與彰化中元紙錢「替代燒」 有機會送順澤宮冠軍帽

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為消弭民眾對於在焚化爐集中燒紙錢疑慮，彰化縣環保局已在7月26日邀請專業法師至溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合。圖／環保局提供
為消弭民眾對於在焚化爐集中燒紙錢疑慮，彰化縣環保局已在7月26日邀請專業法師至溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合。圖／環保局提供

為減少中元節燒紙錢造成空汙危害，彰化縣環保局去年舉辦「以功代金」捐款送咖啡活動，共獲捐14萬元，今年中元節推出的紙錢「替代燒」方案，將結合大賣場邀請慈善團體擺攤，既環保又做善事，參與民眾還有機會獲贈埔鹽順澤宮冠軍祈福帽乙頂。

環保局表示，今年中元節推出的紙錢「替代燒」活動，在8月4日起至9月30日期間，前往四大超商以功代金捐款並指定「彰化縣」社福團體，即可憑超商捐款收據，上傳至彰化環保局紙錢清運Line帳號(ID:@158kcebh)，兌換環保局向社福團體訂製的「文創咖啡包」1份，並且，單筆捐款金額達300元以上，即可贈送埔鹽順澤宮冠軍祈福帽乙頂。

環保局表示，為鼓勵民眾響應以功代金，環保局並分別在8月2日、8月3日以及8月16日的下午，分別在家樂福彰化店及大潤發員林店舉辦快閃活動，邀請社福團體聯合擺攤，以近距離方式請民眾共同響應。環保局將收集本次配合活動的名單，擇定吉日在縣內廟宇辦理祈福法會，以達到以功代金、行善迴向、功德圓滿的效果。

今年中元節也持續有「紙錢集中清運服務」，民眾可洽各鄉鎮市公所清潔隊、撥打環保局紙錢集中清運專線（04）7119356，或是加入環保局Line線上紙錢清運帳號(ID:@158kcebh)預約，並在清運前5日完成預約登記，預約時間為周一至周五上午8時到下午5時。

在焚化爐集中燒紙錢，恐造成民眾疑慮，環保局表示，已在7月26日邀請專業法師至溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合紙錢集中燒。

環保局也鼓勵民眾到廟宇或祭壇或佛寺，辦理「集中普度」(廟宇資訊： https://reurl.cc/8X4qKj )，一起加入紙錢新三燒「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」，不僅保留祭祀傳統，又可減少空氣汙染危害及維護民眾自身健康，更可挹注善款幫助弱勢團體。

彰化縣環保局今年中元節持續提供「紙錢集中清運服務」，民眾可向各鄉鎮市公所清潔隊預約。圖／環保局提供
彰化縣環保局今年中元節持續提供「紙錢集中清運服務」，民眾可向各鄉鎮市公所清潔隊預約。圖／環保局提供
彰靴縣環保局今年中元節推出的紙錢「替代燒」方案，將結合大賣場邀請慈善團體擺攤，既環保又做善事，參與民眾還有機會獲贈埔鹽順澤宮冠軍祈福帽乙頂。圖／環保局提供
彰靴縣環保局今年中元節推出的紙錢「替代燒」方案，將結合大賣場邀請慈善團體擺攤，既環保又做善事，參與民眾還有機會獲贈埔鹽順澤宮冠軍祈福帽乙頂。圖／環保局提供

捐款 環保局

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