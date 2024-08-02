彰縣鼓勵普渡減少燒紙錢 捐款300元贈順澤宮冠軍帽

為鼓勵中元普渡時減少燒紙錢，彰化縣環保局推廣紙錢替代燒方案，民眾可前往超商捐款給縣內社福團體，以功德狀代替紙錢，單筆捐款超過300元以上，可獲贈順澤宮冠軍祈福帽。

農曆7月將至，民眾習慣在中元普渡時燒紙錢表示對「好兄弟」的敬意，彰化縣環保局今天發布新聞，說明為減少紙錢燃燒量，推廣多項減量方案。

其中紙錢替代燒方案，內容為民眾8月4日至9月30日，前往超商以功代金捐款給彰化縣內社福團體，可憑超商捐款收據，上傳至彰化環保局紙錢清運LINE帳號，可兌換文創咖啡包，單筆捐款超過新台幣300元以上，可獲贈埔鹽順澤宮冠軍祈福帽。

除以功代金外，彰縣環保局指出，民眾也可參加鄰近宮廟的中元節集中普渡和紙錢集中燒，相關資訊可加入彰化環保局LINE帳號諮詢；另在挑選紙錢時，建議選用有環保標示的香品及金銀紙，並使用大面額紙錢祭拜。

彰縣環保局表示，為消弭民眾疑慮，環保局已在7月26日邀專業法師至溪州焚化廠舉辦中元節淨爐科儀儀式，請民眾安心配合紙錢集中燒。