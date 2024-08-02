盧秀燕90度鞠躬 感謝12退休校長

台中市113學年度市立各級學校及幼兒園校長昨天交接，市長盧秀燕說，新學年度獲遴聘校長共73位、2位園長，初任19位，期許校長「勇於承擔，成就孩子幸福未來」，她以90度鞠躬，感謝12位退休校長，期盼他們「退而不休」繼續協助教育。

這次退休校長分別為台中啟明校長廖連喜、潭子國中校長蔡玉玲、立新國中校長張嘉亨、北屯區東光國小校長鄭人榮、梧棲區中正國小校長洪秀菊、大安區三光國小校長蘇麗娜、新社區新社國小校長吳錦森、大安區大安國小校長許瑞芳、北屯國小校長蔡添財、大肚區大忠國小校長王秋發、太平區建平國小校長蔣東霖以及新社區大南國小校長謝政隆。

盧秀燕說，她深知教育對於城市發展的重要性，尤其是孩子的教育最重要，非做不可。市府投注非常多預算在教育軟硬體建設，會持續挹注資源並與校長攜手合作，提供適性多元教育，成就每個孩子；也期勉每位校長、園長發揚台中幸福教育，作育英才。

新社國小校長吳錦森說，在教育的路上「吾願無悔」，退休的校長們圓滿完成任務，祈願今年接下聘書的校長都是稱職、有品味、快樂的領導者。

建平國小校長彭怡文說，期許校長成為燦爛的陽光，照亮孩子，啟發孩子潛能，幫助孩子們成功，成就善的循環。