南投中寮石龍宮大火 土地公安然無恙

以泡麵土地公聞名的南投縣中寮鄉「石龍宮」，昨天凌晨大火，信徒供品付之一炬，3尊土地公神像除衣服燻黑，其他都安然無恙。由於建築需要修復，暫時改提供信眾帶泡麵回家吃。20公里外同樣以吃泡麵馳名的彰化縣福榕宮則伸出援手，表示會提供更多泡麵，讓想求好運的信徒都有麵可吃。

石龍宮昨天凌晨突然大火，許多信徒往外逃生，信徒表示，神桌蠟燭導致火災。石龍宮主委吳常源說，「土地公有保佑」，火警在拜殿範圍，雖然供品付之一炬，火勢沒有蔓延到吃泡麵的座位區，真的是「神威顯赫」。3尊土地公毫髮無傷。

由於火災後宮廟一些供水供電的設備有損壞，正在復原中，二三樓不開放進入，供信徒食用的泡麵，暫時無法在現場吃，改由信眾每人帶一=1兩碗回家。

彰化縣芬園鄉「福榕宮」距石龍宮約20公里，也是以拜泡麵聞名。副主委許池沼說，6年前，他考量到很多民眾運動後會肚子餓，卻因前不著村後不著店，決定免費供應泡麵給民眾吃，民眾也可以隨喜添油香買泡麵，讓愛得以循環。

許池沼說，平時每天準備800碗泡麵，供信眾食用，考量到「石龍宮」失火，一些想吃泡麵的民眾沒泡麵吃，「福榕宮」會準備更多泡麵，讓大家都有泡麵吃，信眾除參拜土地公求財外，更在榕樹下納涼、大啖泡麵，有人甚至一次吃6碗，附近比較弱勢的家庭，會三餐來吃泡麵，廟方也不會在意。