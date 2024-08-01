搶社宅好難！台中南屯好宅瘋搶 中簽率不到2成

台中市南屯區建功2、3號好宅昨截止登記，住宅發展工程處統計，民眾透過網路及紙本登記共1067件，搶租189戶居住單元，中簽率17.71%，不到2成，引起熱議。有的民眾認為，搶社宅好難，尤其全新社宅第一年租金只要市價5折，難怪大家瘋搶，能搶到真的要看運氣；也有市民認為，比起市中心其他社宅中簽率不到10%，中簽率算高的。

台中市政府說明，台中市政府興辦社宅已完工及興建中累計7369戶，在市長盧秀燕規畫下持續開工，興辦戶數將達到1萬戶以上，不僅達成中央希望市府蓋6000戶好宅的目標，市府興辦社宅進度更已超前；後續將持續盤點適宜土地、滾動檢討興辦戶數，照顧更多青年、弱勢家庭安居台中。

國家住都中心說明，中央在台中已決標9案社宅，其中6案陸續開工，累積已完工及決標戶數共5萬5564戶；南屯區春社安居A興建中，春社安居B已決標待開工。

台中市住宅處說明，建功2、3號好宅此次提供189戶居住單元招租，出租一至三房，第1年租金以市價5折出租，每戶配有冷氣、單人或雙人床架、衣櫥、上下櫥櫃、流理台、抽油煙機、瓦斯爐或IH爐、天然氣熱水器或電熱水器等。

其中，建功2號好宅位於春安二街、嶺東南路交叉口，12樓、91戶住宅單元；建功3號位於建功路、春安路交叉口，12樓、98戶住宅單元。

台中市住宅發展工程處長陳煒壬指出，到今天下午，共有1067件民眾申請入住建功2、3號好宅，由於部分郵寄的紙本尚未收到，預估還有數件申請，將擇期抽籤。