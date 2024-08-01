歡迎來看好戲 彰化劇場藝術節9月14日至10月26日登場

2024彰化劇場藝術節訂9月14日至10月26日在員林演藝廳登場，縣府今天在縣府中庭為活動宣傳，彰化縣旅德作家陳思宏跨海以影片感謝縣長及書迷的支持，阮劇團也帶來「鬼地方」精選片段演出。縣長王惠美表示，將由國內外5組優質表演團隊帶來5檔精彩演出、4場演後座談及3檔工作坊，邀請大家來看戲。

彰化劇場藝術節邀請5組劇團帶來5檔精彩好戲，首場次9月14日由年輕人喜愛的「面白大丈夫」帶來日式搞笑風格的「職男人生8-空降部隊」，以笑聲為藝術節揭開序幕；第二場10月5日是長期關注彰化海岸生態的「人劇團」與「芳苑仁愛社區」共創的「芳苑，我們的故鄉二部曲：一起書寫」劇場，由社區居民演出自身討海人與海搏鬥的故事，感動人心。

第三場10月12日、13日則由台灣劇作家林孟寰與「日本亞細亞の骨」跨國共製的「奇蹟的歌舞伎町」，講述在日本的台灣人追求夢想、拚搏生存的故事。第四場10月19日、20日，「阮劇團」將改編永靖作家陳思宏的「鬼地方」小說，帶來全球首演的舞台劇。壓軸場10月26日，則由文化部媒合的新創演藝團隊「日日製作舞團」帶來的「落濁」，講述濁水溪流域與人的交互共存。

另外安排4場演後座談及3檔工作坊，提供觀眾及學員與編導、演員、幕後製作的互動機會，豐富多元的課程規劃，包含劇場藝術行動、文本與劇本創作、電影影像設計等，期待能碰撞出更精采的創作火花。

王惠美表示，歡迎大家即日起到「兩廳院文化生活售票系統」( https://www.opentix.life/ )購票，8月31日前可享早鳥優惠75折，且年底前持票券到員林演藝廳配合的藝文店家享有「一票雙享」消費折扣。另外，鼓勵青年學子使用文化幣線上購買員林演藝廳的青年席位指定席、5折自由座再送精美小禮。

2024彰化劇場藝術節詳細活動內容，可上員林演藝廳官網（ https://gov.tw/Q9G ）或洽（04）8323410。